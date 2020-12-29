«Необходимо создать условия для подписания между Баку и Ереваном двух договоров»

Ожидается что, администрация Байдена будет проводить жесткую политику в отношении Китая и России. Однако, если Пекин готов ко всякого рода давлению, то с Москвой ситуация несколько иная.

С другой стороны, регион Южного Кавказа, который сейчас имеет новую геополитическую реальность, еще не осведомлен о повестке планов администрации Байдена в отношении этого региона.

О том, как будет развиваться ситуация в мире в 2021 году, а также какие геополитические риски возникли сейчас, рассказал в интервью # доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

— Какие главные геополитические итоги года для России? Насколько год был успешным в достижении стратегических целей для Кремля?

— Несмотря на окончание года, делать какие-то оценки его итогам, на мой взгляд, рано. Уходящий год – это время начала различных политических процессов. То есть, по сути, незавершенных событий. А давать оценку каким-то этапам этих процессов – это обречь общество на обман. Это, как если бы, завершая 1941 год, когда шло победное контрнаступление под Москвой и наступательная Феодосийско-Керченская десантная операция, мы стали бы приходить к выводу о скором освобождении территории СССР и победоносном окончании войны.

Поэтому, сказать, насколько успешно или неуспешно Россия достигла своих стратегических целей, покажет только 2021 год. Полагаю, что многие аналитики слишком много уделяют внимания анализу «статики» в политических событиях и несколько игнорируют их «динамику». То есть, я не делаю скоропалительных выводов как об укреплении позиций России на Южном Кавказе, так и о потери официальной Москвой своего влияния в Молдове и т.д. Остается незавершенной ситуация в Республике Беларусь, неясна ситуация в российско-казахстанских отношениях, немалое количество кризисных моментов в ОДКБ, ЕАЭС. Этот список можно продолжать и далее. Подводя итоги 2020 года для России можно сказать пока одно: «Ясно, что ничего не ясно!»

— Сейчас администрация Байдена намерена проводить более жесткую линию в отношении России и Китая. Китайская экономика сейчас на подъеме и может конкурировать с США. В то время как то же самое нельзя сказать о России. Готова ли Москва к новым вызовам и с политической точки зрения, и с экономической?

— Россия на сегодняшний день не готова к новым вызовам и угрозам в мировой экономической сфере. Но в правительстве РФ осознают этот факт и принимают срочные меры, чтобы на эти вызовы ответить достойно. Упор делается на повышение эффективности системы государственного и муниципального управления, совершенствование государственной кадровой политики. При этом упор делается на развитие цифровых технологий, цифровой инфраструктуры и искусственного интеллекта.

Китай – крупный мировой промышленный производитель. Россия не собирается конкурировать с КНР в этой сфере. Ставка делается на формирование и развитие в нашей стране инновационной и информационно-цифровой экономики. При этом этот процесс не сопровождается громкими заявлениями, как этот было в период президентства Дмитрия Медведева по поводу политики модернизации.

В то же время осуществляется заявленный еще премьер-министром Д.А. Медведевым переход системы государственного управления с устаревшей административной на новую – проектную. То есть, речь идет уже не о функционировании процесса администрирования, а о нацеленности на результат при решении той или иной проблемы.

— Урегулирование карабахского конфликта и разблокировка границ открывает новые возможности для действий США, ЕС и Китая в этом регионе. Какие геополитические риски открываются для региона в новых условиях?

— Риски заключаются в неурегулированности самого армяно-азербайджанского конфликта. То есть с решением территориальной проблемы Азербайджанской республики, конфликт все еще остается острым. Поэтому необходимо, я об этом говорил раньше неоднократно, создать условия для подписания между официальными Баку и Ереваном Договора о Мире и Договора о границе между двумя государствами. А для этого необходимо снова перейти к переговорному процессу между сторонами.

Знаю, что в азербайджанском обществе присутствует определенный скепсис по поводу достижения позитивных результатов в ходе переговоров с Арменией. Полагаю, что официальный Баку должен призвать всех членов Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху к эффективной помощи в подписании данных Договоров. Кстати, я также предложил бы азербайджанской стороне не использовать, или, хотя бы использовать как можно реже, термин «Нагорный Карабах», так как он не дает представления о состоянии предмета конфликта. Полагаю, что теперь необходимо применять термин «Западные районы Азербайджана».

— Россия и Турция во многих регионах являются конкурентами. Однако на сегодня лидеры двух стран способны решать существующие проблемы, имея особые доверительные отношения. Насколько данные отношения крепкие, и есть ли риск открытого противостояния?

— Дело в том, что российское руководство, российское общество и общественное мнение в России оказались не вполне готовыми к процессу постоянного возрастания роли Турции и укрепления ее позиций, как в мировой политике, так и на постсоветском пространстве. Безусловно, такие процессы не могут проходить бесконфликтно. То же самое происходит с ролью и местом России в мировых политических процессах.

Отсюда и противоречивость российско-турецких отношений. С одной стороны, официальные Москва и Анкара выступают между собой конкурентами. С другой стороны, конкурируя с другими влиятельными субъектами международного права (с такими, как США и ЕС), Россия и Турция вольно или невольно вступают в тесное политическое и экономическое взаимодействие.

Отношения между Москвой и Анкарой не строятся по системе политических симпатий. Но, в тоже время российско-турецкие отношения имеют более прочный фундамент – экономический, который основывается на реализации совместных глобальных и макрорегиональных экономических проектов. Поэтому, несмотря на постоянные противоречия в наших отношениях, Россия и Турция постепенно вырабатывают механизм предотвращения конфликтов, поиска компромиссов.

А главное – официальные Москва и Анкара находят очень много точек соприкосновения в реализации своих национальных интересов на международном уровне. На сегодняшний день происходит важный историко-политический процесс, когда русский и тюркский миры объединяются в ответ на современные глобальные вызовы и угрозы. Такой процесс не может происходить безболезненно. Но он неуклонно идет. Это и есть, пожалуй, один из главных выводов, который можно сделать по итогам 2020 года.