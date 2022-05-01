В Киев прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она встретилась с Владимиром Зеленским.

Об этом президент Украины сообщил на своих официальных страницах в соцсетях.

Глава украинского государства встретил Пелоси и американскую делегацию перед зданием Офиса президента на Банковой. Впоследствии они вошли в здание для проведения переговоров.

«Встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве. Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!», – написал Зеленский.

В свою очередь Пелоси поблагодарила Украину за борьбу и подчеркнула, что США «будут рядом», пока эта борьба не завершится. За весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины Зеленский наградил спикера Палаты представителей Конгресса США орденом княгини Ольги.