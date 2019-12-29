Немцы спрогнозировали самых влиятельных в мире политиков в 2020 году

Жители Германии считают, что наиболее значимую роль при решении глобальных проблем в 2020 году будут играть канцлер страны Ангела Меркель, российский лидер Владимир Путин, а также президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на результаты опроса, который провел институт YouGov.

По данным социологов, 22% респондентов считает, что наибольшую релевантность в 2020 году при решении крупных внешнеполитических проблем будет играть Меркель, 20% считает, что это будет Путин и 19% проголосовали за Макрона.

16% опрашиваемых назвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, а 12% — главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

При этом 29% считают, что найти ответы на текущие вызовы не удастся никому. (gazeta.ru)