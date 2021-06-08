Немецкая газета назвала «словесной пощечиной» федеральному правительству Германии слова президента России Владимира Путина о транзите газа через Украину и реализации проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Благодарность Владимира Путина за лояльную поддержку Берлина — это словесная пощечина: в день, когда Россия заявляет о завершении строительства первой нитки «Северного потока — 2», он требует от Украины «доброй воли» в обмен на продолжение транзита газа», — говорится в материале.

По словам автора заметки Райнхарда Фезера, теперь федеральное правительство Германии, со своей стороны, должно поставить завершение почти готовой второй линии «Северного потока-2» в зависимость от проявления Путиным «доброй воли» — по отношению к Украине, оппозиции в его собственной стране и западным странам.

Ранее Путин заявил, что у страны нет обязанности кормить другие государства. Во время дискуссии на ПМЭФ глава РФ так отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского об опасности ввода в строй газопровода СП-2 для экономики Украины. По словам президента России, нужна «добрая воля» со стороны украинских партнеров, чтобы «экономику поднимать, с людьми работать».

Несколько дней назад Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung напомнил, что транзит газа из России в Европу через Украину дает украинской экономике солидную прибыль, поступление которой может прекратиться после введения СП-2 в строй. (Газета.Ру)