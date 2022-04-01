Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что президент России Владимир Путин не был должным образом проинформирован о войне в Украине. Об этом глава германского правительства рассказал в подкасте «Deutschland 3000 — ‚ne gute Stunde mit Eva Schulz», передает агентство dpa в пятницу, 1 апреля.

По словам Шольца, спецслужбы России, возможно, утаили от российского президента много информации: «Например, сколько русских солдат погибло в этой войне».

Глава правительства ФРГ также подчеркнул, что как бы ни закончился конфликт, Россия не может выйти из него победителем. «Эта война разрушает не только Украину, но и будущее России», — пояснил он. Политик уверен, что без мирного решения конфликта с Украиной у России не будет шансов на разумное экономическое развитие в ближайшие десятилетия.

Ранее глава британской спецслужбы GCHQ, занимающейся радиоэлектронной разведкой, Джереми Флеминг выразил мнение, что Путин ошибся в оценке ситуации, принимая решение начать войну против Украины. «И хотя мы считаем, что советники Путина боятся сказать ему правду, масштабы этих ошибочных суждений должны быть кристально ясны режиму», — указал он.