В соответствии с «Программой двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным Министерством обороны Федеративной Республики Германия на 2022 год» в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялись переговоры между соответствующими ведомствами двух стран. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Согласно собщению, стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в военной сфере между двумя странами, а также по вопросам региональной и международной безопасности.