Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не будет исключён из Социал-демократической партии. Такое решение приняла в понедельник специальная партийная комиссия. Ранее часть членов СДПГ требовала исключить его за тесные связи с Россией, в частности работу в российских госкорпорациях и личную дружбу с президентом Владимиром Путиным.

Комиссия заявила, что не нашла в деятельности Шрёдера нарушений устава и принципов партии, передаёт DW. Так, он не высказывал поддержки военной агрессии России в Украине и не оправдывал нападения. Дружба с Путиным относится к сфере частной жизни, считает комиссия, а с постов в российских госконцернах Шрёдер уже ушёл. Заявители имеют право обжаловать решение комиссии.

Предложение исключить бывшего канцлера выдвинули 17 районных и городских отделений СДПГ. По их мнению, тесные связи Шрёдера с российским руководством дискредитируют его, а тем самым и всю СДПГ. Кроме того, в вину Шрёдеру вменялась его политика сближения с Москвой в экономической сфере, что, по мнению однопартийцев, внесло вклад в усиление энергетической зависимости Германии от России.