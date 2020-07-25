Немецкая армия выплатит компенсацию солдатам-геям

Немецкие Вооруженные силы выплатят компенсации солдатам-геям, подвергавшимся дискриминации в их рядах. О подготовке законопроекта с таким содержанием сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает Spiegel.

Уточняется, что речь идет именно о денежных выплатах, а не о каких-либо льготах или услугах. Законопроект будет закончен к сентябрю и коснется тех, кто пострадал от угнетения в период до 2000 года — до момента, когда военным-гомосексуалистам разрешили открыто заявлять о своей ориентации.

В первую очередь компенсации получат те, кто оказался перед военным судом за гомосексуальные акты, произошедшие по согласию: до определенного момента в 1960-х годах это было незаконно. Впоследствии носителей нетрадиционной ориентации перестали судить и выгонять из рядов военнослужащих, но им не доверяли руководящие посты.

С 2000 года геям, лесбиянкам и бисексуалам позволили открыто служить в бундесвере, а с 2014 года допустили до этой деятельности и трансгендеров.