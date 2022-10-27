Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался о главе Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, турецкий лидер «никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран». При этом, как указал Путин, турецкий лидер защищает в диалоге с Россией прежде интересы своей страны. Как отметил глава РФ, в этом смысле Анкара и Эрдоган являются «непростыми партнерами».

«Многие решения рождаются в таких длительных и непростых спорах, переговорах. Но есть стремление с обеих сторон достичь этих договоренностей. И мы, как правило, этих договоренностей достигаем. В этом смысле Эрдоган, конечно, последовательный и надежный партнер», — сказал Путин.

Модератор сессии Федор Лукьянов поинтересовался у главы государства, пытается ли Эрдоган «сесть» ему «на шею».

«Я же сказал, что президент Турции непростой партнер и всегда отстаивает свои интересы — не личные, а интересы страны. Нельзя сказать, что он пытается сесть на шею», — заявил в ответ Путин.

Он добавил, что Эрдоган просто борется за то решение, которое, как считают его советники и правительство Турции, является оптимальным.