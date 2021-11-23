Ученые добавили 301 экзопланету в список подтвержденных экзопланет. Об этом сообщает сайт NASA.

Это было сделано с помощью ExoMiner, нейросети с глубоким обучением. Эта нейросеть, использующая суперкомпьютер NASA Pleiades, обучена отличать настоящие экзопланеты от «самозванцев», ложных срабатываний. ExoMiner использует те же тесты и алгоритмы, что и исследователи-люди, и учитывает опыт прошлых как удачных открытий, так и ложных.

Нейросеть искала экзопланеты в массиве данных прошлых лет, в первую очередь — полученных с помощью телескопа Kepler, запущенного NASA в 2009 году специально для охоты на экзопланеты. В поле зрения этого телескопа попали многие тысячи звезд, у каждой из которых, потенциально, могут быть планеты, но анализ каждой звезды вручную занимает слишком много времени.

Ученые отмечают прозрачность работы этой программы. «В отличие от других алгоритмов машинного обучения для обнаружения экзопланет, ExoMiner не является черным ящиком — нет никакой загадки в том, почему он решает, что является планетой, а что нет, — говорит Джон Дженкинс из Исследовательского центра Эймса NASA. — Мы можем легко объяснить, какие особенности в данных заставляют ExoMiner опровергнуть или подтвердить обнаружение».

В статье, принятой к публикации в The Astrophysical Journal, исследователи показывают, как ExoMiner обнаружил 301 планету, используя базу данных кандидатов в экзопланеты. По мнению разработчиков, эта нейросеть работает надежнее самих ученых, поскольку ей не свойственны предубеждения, влияющие на результат анализа. Теперь, с учетом открытых ExoMiner, в списке астрономов значится 4569 подтвержденных экзопланет.

ExoMiner ищет экзопланеты с помощью транзитной фотометрии. При вращении планеты вокруг звезды она периодически проходит между звездой и земным наблюдателем, что слегка ослабляет свет. Сверхчувствительный фотометр Kepler фиксировал это в базе данных с 2009 по 2018 год, анализ которой продолжается до сих пор. В данный момент на орбите также находится телескоп TESS, наследник Kepler, который снабдит ExoMiner огромным количеством новых данных.(Газета.Ru)