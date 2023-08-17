Неймар высказался о матчах против европейских звезд в Саудовской Аравии.

Новичок «Аль-Хилаля» получил вопрос о предстоящих играх против команд, за которые выступают Криштиану Роналду, Карим Бензема, Роберто Фирмино и другие звездные игроки.

«Это воодушевляет. Встречи с игроками топ-уровня заводят и мотивируют играть еще лучше. Учитывая, что мы встретимся с Роналду, Бензема, Фирмино, воодушевление становится только сильнее. Так что я счастлив присоединиться к этой лиге. Встречи с ними будут чудесными, фантастическими.

Я ни с кем не обсуждал жизнь в Саудовской Аравии. Даже не разговаривал о лиге. Конечно, были короткие переписки с Теллесом, Малкомом, Микаэлом [партнером Неймара по «Аль-Хилалю» Майклом Ричардом], но ничего про город, страну и лигу мы не обсуждали. Это было что-то в духе: «Как дела? Ты переходишь или нет?» «Конечно, да!»

Конечно, многие в Бразилии будут смотреть чемпионат Саудовской Аравии. Очевидно, тут буду я. Жду, что все бразильцы будут следить за лигой и поддерживать «Аль-Хилаль», – сказал Неймар. (sports.ru)