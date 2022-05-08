Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар выразил надежду, что национальная команда выиграет чемпионат мира — 2022 в Катаре.

«Это моя самая большая мечта. Я хотел выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» в этом году, но, к сожалению, этого не произошло. Я не хочу упустить эту возможность выиграть чемпионат мира», – цитирует нападающего Goal.com.

Сборная Бразилии является пятикратным чемпионом мира. В Катаре подопечные Тите сыграют на групповом этапе с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

В текущем сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» в 20 матчах, в которых отметился 11 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Неймар стал игроком «ПСЖ» в 2017 году. Парижане заплатили «Барселоне» за бразильца €222 млн, что стало рекордной суммой трансфера за всю историю футбола. Контракт Неймара и «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. (gazeta.ru)