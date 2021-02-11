Неймар не сыграет с «Барсой» из-за травмы

Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Кана» (1:0).

У бразильца повреждена приводящая мышца, и эта травма не позволит ему сыграть с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Восстановление займет примерно четыре недели. Велика вероятность, что форвард не примет участия и во второй игре против каталонского клуба, которая состоится 10 марта.

Парижане сыграют с «Барселоной» в среду, 17 февраля. Начало матча – в 00:00 по бакинскрму времени. (sports.ru)