По данным RMC Sport, агенты Неймара начали искать для него новый клуб.

Основной проблемой являются финансовые запросы бразильца и сумма трансфера, поэтому наиболее вероятным сценарием является аренда с правом выкупа. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Челси» и «Ньюкасла», однако, по информации издания, Неймар не получал от них каких-либо конкретных предложений.

Решение Неймара объясняется возможным уходом Лионеля Месси из «ПСЖ» по окончании сезона, а также разногласиями с руководством клуба. Кроме того, Неймар шокирован акцией протеста, которую ультрас клуба устроили возле его дома.

Напомним, Неймар не играл за «ПСЖ» с февраля после операции на связках голеностопа. (sports.ru)