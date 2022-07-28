Неймар предстанет перед судом по делу о коррупции.

Компания DIS подала иск против футболиста «ПСЖ», его родителей, бывших президентов «Барселоны» Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывшего директора «Сантоса» Одилио Родригес.

DIS владела 40% трансферных прав на игрока, которые приобрела в 2009 году, в начале периода выступлений Неймара за «Сантос». Компания утверждает, что не получила от трансфера Неймара в «Барселону» из бразильского клуба полагающуюся ей сумму, и требует компенсации в размере более 150 миллионов евро.

DIS и прокуратура считают, что при переходе Неймара в «Барсу» игрок и его отец подписали два фиктивных контракта с клубом. Компания в 2016 году назвала это «нарушением свободной конкуренции на трансферном рынке».

Прокуратура требует приговорить Неймара к двум годам тюрьмы и выплате штрафа в размере 10 миллионов евро. DIS же требует лишить футболиста свободы на 5 лет, а также запретить ему играть в футбол на такой же срок. Компания также просит приговорить к пятилетнему заключению родителей игрока. Прокуратура же выступает за то, чтобы приговорить отца Неймара к двум годам, а мать – к одному.

DIS также просит приговорить Роселя, который в период сделки был президентом «Барселоны», и Бартомеу, вице-президента «блауграны» на тот момент, к 8 годам заключения. Государственное обвинение запросило для Роселя 5 лет тюрьмы.

7 судебных заседаний по этому делу пройдут с 17 по 31 октября 2022 года. (sports.ru)