Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», сообщает Le Parisien.

19 февраля игрок получил травму в матче чемпионата Франции с «Лиллем». Источник сообщает, что обследование исключило перелом, а тренер парижан Кристоф Галтье сообщил, что у футболиста диагностировано растяжение связок правой лодыжки.

При этом отмечается, что, с большой долей вероятности, футболист пропустит ближайший матч чемпионата Франции с «Марселем» и игру с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Напомним, что инцидент произошел в начале второго тайма — при столкновении с защитником «Лилля» Жозе Фонте бразилец вывернул голеностоп. Он не смог самостоятельно подняться и в итоге покинул поле на носилках, вместо него на поле вышел Уго Экитике.

При этом именно Неймар стал соавтором двух голов парижан в первом тайме. На 11-й минуте он ассистировал Килиану Мбаппе, а шесть минут спустя забил сам.