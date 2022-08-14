Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар выразил недовольство тем, что в новом сезоне штатным пенальтистом клуба стал французский форвард Килиан Мбаппе.

Южноамериканец в Twitter поставил два лайка под постами, где пользователи критикуют решение главного тренера сменить исполнителя одиннадцатиметровых ударов.

«Неймар унизил вратаря (снова), когда исполнял пенальти. Мбаппе же пробил очень плохо и не реализовал удар.

После матча тренер сказал, что Мбаппе будет штатным пенальтистом команды на сезон. Абсурд!» – сказано в твите Portal Brasil.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Неймар принял участие в 22 матчах, в которых сумел 13 раз отличиться и сделать шесть голевых передач.

Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому «Реалу», который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира.