Неймар: «Хочу остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар объявил о желании остаться в клубе из столицы Франции.

«Сейчас я счастлив, по-настоящему счастлив. Многое изменилось, я не могу точно объяснить, что именно. Но я адаптировался, стал спокойнее, счастливее.

Я хочу остаться в «ПСЖ». Я также хочу, чтобы Мбаппе остался. Мы хотим, чтобы «ПСЖ» стал великой командой. Я хочу продолжать играть в футбол и быть счастливым, это важнее всего», – сказал бразилец в эфире TF1.

Контракт Неймара с «ПСЖ» истекает в 2022 году. 28-летний игрок проводит в Париже четвертый сезон. (sports.ru)

| 2021-02-01T02:11:24+04:00 1 февраля 2021, 05:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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