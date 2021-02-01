Неймар: «Хочу остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар объявил о желании остаться в клубе из столицы Франции.

«Сейчас я счастлив, по-настоящему счастлив. Многое изменилось, я не могу точно объяснить, что именно. Но я адаптировался, стал спокойнее, счастливее.

Я хочу остаться в «ПСЖ». Я также хочу, чтобы Мбаппе остался. Мы хотим, чтобы «ПСЖ» стал великой командой. Я хочу продолжать играть в футбол и быть счастливым, это важнее всего», – сказал бразилец в эфире TF1.

Контракт Неймара с «ПСЖ» истекает в 2022 году. 28-летний игрок проводит в Париже четвертый сезон. (sports.ru)