Неимоверная роскошь бытия: ЦБА сорит сотнями миллионов манатов

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало сообщение о том, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) заплатит турецкому Tekfen Holding 218 млн евро на работы по проектированию, поставку оборудования и материалов, а также строительство под ключ административного здания банка, сообщает Tekfen Holding. «Одна из наших аффилированных компаний Tekfen Insaat ve Tesisat A.S. получила письмо с уведомлением о результатах тендера на проектирование, поставку оборудования и материалов, а также строительство под ключ административного здания ЦБА. Сторонами уже подписан контракт по реализации данного проекта. Стоимость проекта определена в 218 млн евро», — говорится в сообщении холдинга, размещенном на Платформе публичного раскрытия информации (KAP) Стамбульской фондовой биржи, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Ранее ЦБА сообщал, что контракт с победителем тендера на строительство нового здания банка по адресу проспект Гейдара Алиева, 109, будет рассчитан на 36 месяцев. В течение данного промежутка времени компания должна будет провести детальную проектировку и выполнить строительные работы. Общая площадь строительства составит 33,2 тыс. кв. метров, площадь здания, высота которого планируется на уровне около 160 метров, составит 67,926 кв. метров. При планировании необходимо учесть наличие хранилища, технических объектов и гаража в подвале, конференц-залов, библиотеки, ресторана, а также внешнего ландшафта.

Нынешнее административное здание ЦБА было построено в 1998 году и рассчитано на 200 сотрудников. На его строительство было израсходовано $30 млн. Однако, как утверждают в ЦБА, за прошедшие годы деятельность Центробанка существенно расширилась, появились новые структурные подразделения. В результате, мол, штат ЦБА существенно увеличился. И исходя из этого, возникла необходимость строительства нового административного здания для банка.

Такого рода грандиозный и затратный проект в условиях резкого падения фактических доходов немалой части населения республики, что связано также с борьбой с пандемией коронавируса, не мог не вызвать споры и недовольство у общественности Азербайджана. В частности, возник вопрос о том, есть ли у ЦБА средства на такую роскошь и право этими средствами распоряжаться самолично и как вздумается руководству Центробанка?

Комментируя # всю эту ситуацию, банковский эксперт Акрам Гасанов указал, что у ЦБА есть право самостоятельно распоряжаться собственной прибылью, ибо это независимая структура. Такая независимость ЦБА предоставлена для того, чтобы его деятельность не зависела от фискальной политики правительства.

«Есть ли у ЦБА средства на реализацию такого дорогого проекта? Есть. Это видно даже по данным, опубликованным на сайте ЦБА. Там указывается, что данная структура владеет валютными резервами в более чем 6 млрд долларов. Прибыль ЦБА, в большей степени, формируется за счет выдачи кредитов местным банкам. Но вот утверждение о том, что за прошедшие годы деятельность Центробанка существенно расширилась, появились новые структурные подразделения, вызывает большие сомнения. Говорю это, как человек, работавший в ЦБА. Ничего нового, кроме контроля за сферой страхования, у ЦБА не появилось.», — указал эксперт.

Он напомнил, что у ЦБА есть два здания. «Пару лет назад к основному зданию Центробанка прибавилось и здание Палаты по надзору за финансовыми рынками. Кстати, до 1998 года ЦБА располагался именно там. Вот и возникает вопрос — есть ли вообще реальная необходимость в строительстве еще одного здания ЦБА, да еще за такую огромную сумму?», — удивляется А.Гасанов. По его мнению, сама цифра в 218 млн евро, отпущенных на строительство нового здания ЦБА, заставляет подозревать искусственное завышение стоимости строительства.

Впрочем, он коснулся не только этого вопроса.

«И я бы еще как-то понял смысл всего этого мероприятия, если бы в новом здании ЦБА расположилась фабрика по печатанию национальной валюты. Как известно, Азербайджан тратит огромные средства на печатание манатов за границей. Причем, порой это сопровождалось громкими коррупционными скандалами, утверждениями об «откатах», которые якобы выплатило руководство ЦБА. В общем, главе Центробанка, помнится, пришлось долго оправдываться за подобные обвинения. Так вот, возвращаясь к теме нового здания ЦБА, его строительство можно было бы объяснить тем, что именно там теперь будут печатать манаты. Но и этого нет!», — с грустью констатирует банковский эксперт.

Решение о строительстве нового здания ЦБА принималось до того, как мир столкнулся с тяжелыми, в том числе и экономическими, последствиями борьбы с пандемией коронавируса и до того, как произошла завершившаяся блестящей победой азербайджанской армии 44 -дневная война в Карабахе. Тогда у нас не было такого объема расходов, связанных с этими двумя событиями. Сейчас они появились. Насколько целесообразно сейчас, в текущих, сложных условиях, когда предстоят большие затраты еще и на восстановление освобожденных из-под оккупации территорий, тратить почти полмиллиарда манатов на новое здание ЦБА?

«На мой взгляд, эти огромные средства правильнее было бы потратить на восстановление Карабаха. Это было бы не только социально-экономически, но и политически более оправдано», — заявил Акрам Гасанов. Я же добавлю, что на проектирование и строительство важнейшей автодороги Ахмедбейли — Физули — Шуша протяженностью 101,5 км Госагентство автомобильных дорог первоначально получит 50 млн манатов (29,4 млн долларов) из бюджета 2020 года, кроме того, инвестиционные расходы на строительство дороги будут предусмотрены и в госбюджете на 2021 год. В любом случае, это будет сумма во многие разы меньшая, чем та, что ЦБА потратит на строительство своего нового здания.

И последнее. В июле прошлого года завершился процесс выплаты единовременного пособия в размере 190 манатов в 16 городах и районах Азербайджана, где действовал особый карантинный режим. Таким образом, в целом в 16 городах и районах был завершен процесс выплаты около 290 тысячам безработных единовременных пособий в размере 190 манатов. На данные цели было потрачено около 55 млн манатов. Ранее, в апреле-мае 2020 года по всей стране 600 тысяч человек из данной категории получили единовременные пособия в размере 190 манатов, и на эти цели было потрачено 229 млн манатов. Как видим, это гораздо меньше, чем то, сколько потратят на новое здание ЦБА.