Доходы России от продажи нефти в августе сократились до 17,7 млрд долларов, несмотря на увеличение объемов экспорта. Это минимальный показатель с марта, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства (МЭА).

По оценке МЭА, экспорт нефти и нефтепродуктов из России вырос на 220 тыс. баррелей в сутки, до 7,6 млн баррелей. Однако рост поставок не смог компенсировать снижение цен и в итоге Россия получила на 1,2 млрд долларов меньше, чем в июле.

Согласно данным Минфина РФ, в августе средняя цена на российскую марку Urals составила 74,73 доллара, что на 4,7% меньше, чем в июле. Между тем федеральный бюджет России более чем на треть зависит от доходов от нефти и газа. В августе казна получила 671,9 млрд руб. (11,1 млрд долларов) нефтегазовых доходов – это самый низкий показатель за последние 14 месяцев.

«Российские нефтяные доходы могут пострадать еще больше, когда с декабря вступят в силу санкции ЕС в отношении импорта российской нефти», – отмечает МЭА в своем докладе. Страны ЕС с 5 декабря вводят частичное эмбарго на поставки нефти из России, а с 5 февраля под запрет попадут поставки нефтепродуктов.

Также страны «Большой семерки» (G7) договорились ввести ценовой потолок на российскую нефть одновременно с эмбарго ЕС. Президент РФ Владимир Путин пригрозил прекратить экспорт в страны, которые установят потолок цен для российских энергоресурсов. Он пообещал перенаправить потоки в другие страны, очевидно, в Индию и Китай. Но ценовое ограничение со стороны Запада только увеличит скидку на российское топливо в Азии.

По прогнозам МЭА, к февралю 2023 года добыча нефти в России сократится на 1,9 млн баррелей в день, до 9,5 млн баррелей. В августе этого года Россия производила около 11 млн баррелей в сутки. После эмбарго ЕС Россия сможет перераспределить между Индией, Китаем и Турцией еще 1,4 млн баррелей нефти и миллион баррелей нефтепродуктов, оценивают аналитики МЭА. Но так как новые покупатели просят скидок, доходы России от экспорта нефти будут и дальше снижаться. (moscowtimes.ru)