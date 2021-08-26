Бакинский «Нефтчи» потерпел от израильского «Маккаби» разгромное поражение в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА и завершил выступление в еврокубках, сообщает Sputnik Азербайджан.

Первый матч между чемпионом Азербайджана «Нефтчи» и вице-чемпионом Израиля «Маккаби» в Баку завершился вничью со счетом 3:3 и сохранял для столичного клуба неплохие шансы на выход в групповой раунд Лиги конференций УЕФА, особенно учитывая отмену правила выездного гола. Однако, такой возможностью «нефтяники» не воспользовались, пропустив на выезде четыре безответных гола.

Хозяева поля могли отличиться уже на первой минуте матча, когда Омер Ацили бил чуть ли не в упор, но голкипер «Нефтчи» Агиль Мамедов оказался на месте. Спустя 15 минут «Маккаби» вновь чуть не забил после очередного провала в обороне «Нефтчи», но удар Райана Стрейна вновь парировал Мамедов. А на 19-й минуте уже и голкипер «нефтяников» оказался бессилен — защитники бакинского клуба «прозевали» в своей штрафной Суна Менахема, который открыл счет в матче.

В компенсированное же арбитром время к первой половине матча израильтяне забили второй гол. Очередной провал в обороне и все тот же Ацили, оставшийся без присмотра в штрафной, удваивают преимущество хозяев поля. Закономерный исход первого тайма — «Маккаби» доминирует на поле, а у «Нефтчи» не получается ровным счетом ничего.

Во второй половине матча доминирование «Маккаби» продолжилось. На 52-й минуте игры в ворота «нефтяников» влетел третий гол — с пенальти его забил Хазиз. Правда, Агиль Мамедов отбил первый удар с 11-метровой отметки, но арбитр матча потребовал его перебить и Хазиз со второй попытки пробил Мамедова. А на 69-й минуте все вопросы относительно победителя встречи окончательно снял игрок израильтян Абу-Фани, который довел счет до разгромного 4:0. В оставшееся время команды, по сути, доигрывали матч, который уже потерял всякий смысл, так как отыграть столь большое отставание, да еще и при невнятной игре в атаке, для «Нефтчи» не представлялось возможным.

Таким образом, «Нефтчи», начав выступление с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, планомерно опускался в еврокубковой иерархии, пока вовсе не завершил досрочно еврокубковый сезон. Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «нефтяники» уступили дорогу греческому «Олимпиакосу», а в Лиге Европы проиграли финскому ХИКу. Наконец, в Лиге конференций непреодолимым для бакинцев стал израильский «Маккаби».