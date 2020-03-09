Нефть рухнула: Россию ждет участь СССР, Азербайджан – девальвация?

В понедельник на фоне распада сделки ОПЕК+ рухнула на треть цена нефти Brent — до 31,43 доллара за баррель. Мировые биржи открылись сильным падением. Обрушение цены нефти оказалось крупнейшим со времён войны в Персидском заливе в 1991 году. Обвал цен стал следствием отказа России участвовать в сделке с Организацией стран – экспортёров нефти ОПЕК. В пятницу представитель Москвы на переговорах в Вене отказался не только от предложенного Саудовской Аравией плана по сокращению добычи, но и от поддержки предыдущего соглашения, позволяющего управлять мировыми ценами на нефть с 2016 года.

«Ход Кремля оказался неожиданным для других участников альянса – на переговорах министры энергетики стран ОПЕК были в таком шоке, что не знали, что сказать», – цитирует одного из участников встречи агентство Bloomberg. И первый удар получила сама Россия — на международном валютном рынке рухнул курс рубля — доллар взлетел до 72 рублей, евро — до 82. И это не предел. Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее падение – до $20 за баррель, а в этом случае рубль продолжит падение и может перескочить рубеж в 100 рублей за доллар.

В ответ на российский демарш Саудовская Аравия уже пообещала беспрецедентные скидки на нефть для всех своих клиентов и государственная нефтяная компания Saudi Aramco снизила апрельские цены на нефть для Азии на 4-6 долларов за баррель, для США — на 7 долларов за баррель, для северо-западной Европы — на 8 долларов за баррель. И это уже можно расценивать как объявление Саудовской Аравией, где себестоимость добычи нефти значительно ниже, «нефтяной войны» России. Эр-Рияд выразил готовность увеличить добычу нефти до рекордного уровня — 12 млн. баррелей в сутки.

Чем же руководствовалась Россия, пойдя на такой сумасбродный шаг? Есть версия, что Москва тем самым надеется нанести удар по производителям сланцевой нефти в США, добыча которой выгодна, пока нефть относительно дорогая. Но долговременное снижение цены может ограничить сланцевую нефтедобычу, как следствие — сократить будущие инвестиции в отрасль со стороны крупных нефтяных компаний. Долгое время в России старались не замечать «сланцевую революцию» и не признавали ее стратегической угрозой, но видимо, наконец, там поняли, какие опасности для российского нефтяного рынка несет американская сланцевая промышленность, и решили ее таким образом нейтрализовать.

С другой стороны, таким образом, возможно, Россия пыталась обезопасить себя от новых, более жёстких санкций. Ведь экспортируемые Россией объемы нефти (5 млн. баррелей в сутки) заместить быстро нечем. Россия может продержаться некоторое время, поскольку добыча окупается и при 20-30 долларах, да и в резерве есть деньги, можно потуже повязать пояса населению, отказаться от каких-то национальных проектов, но вот от войн и расходов на военно-промышленный комплекс – вряд ли.

Но ударят ли низкие цены на нефть по США, импортирующим 4-5 млн. баррелей в сутки. В этой ситуации США начнут больше импортировать подешевевшей нефти и даже окажутся в выигрыше из-за подешевевшего в стране бензина. Это, как подсчитывают многие аналитики, может дать прирост ВВП США на 0,2-0,3% и станет плюсом для переизбрания Дональда Трампа.

Нефть по 20-30 долларов за баррель, безусловно, вызовет очередной экономический кризис в самой России. История может повториться: нынешнее падение цен на нефть напоминает ситуацию на рынке, которая предшествовала развалу СССР. Причиной краха советской экономики стало принятое в 1985 году по инициативе США решение Саудовской Аравии об увеличении экспорта нефти, что обрушило мировые цены. К середине года баррель уже стоил 12 долларов. Экономика СССР стала разваливаться, и ее не спасло даже некоторое удорожание нефти (15-23 долларов в 1987-1991 годах). Через пять лет после начала снижения цены нефти СССР рухнул. И вот спустя 30 с лишним лет правопреемница Советского Союза может оказаться в той же ситуации, что была и СССР накануне своего развала. В свое время российский премьер-министр Егор Гайдар назвал датой краха СССР «день, когда министр нефти Саудовской Аравии сказал, что Саудовская Аравия прекращает политику сдерживания добычи нефти, и начинает восстанавливать свою долю на рынке нефти».

Откуда же в этой ситуации российская власть будет брать деньги на поддержание бюджета? Ресурс один — Фонд национального благосостояния (ФНБ), в котором зарезервированы порядка 100 миллиардов долларов. Но, ясное дело, это и дополнительная кормушка для ближайшего круга российской власти, который многие годы получает заказы на всякие нацпроекты, и не факт, что львиная доля этих средств не будет вновь разворована. При этом не стоит забывать, Россия ведет три войны – в Сирии, Украине и Ливии, у страны весьма неслабый оборонный бюджет, очень приличное содержание чиновников и силовиков.

Запомните этот день. Снижение нефтяных котировок уже привело к снижению мировых финансовых индексов – со снижением около пяти процентов сегодня торговались фьючерсы на промышленные индексы США, больше чем на пять процентов обрушился японский Nikkei 225, австралийский S&P/ASX 200 – больше чем на 7 процентов. Лучшим на азиатских рынках оказался индекс шанхайской биржи Shanghai Composite, но и он упал почти на три процента. Но больше всех пострадала Россия, которая, по мнению совладельца нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонида Федуна, наряду с обвалом рубля будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день. И это всё на фоне неизбежной стагнации мировой экономики, связанной со стремительным распространением коронавируса.

Ожидаемое перепроизводство нефти может вызвать затяжной мировой кризис и даже Азербайджан может оказаться в трудной ситуации, поскольку, к сожалению, Азербайджан является одной из трех наиболее зависимых от цен на нефть стран, — считает экономический эксперт Натик Джафарли. Ведь 61% бюджета сформирован за счет поступлений от продажи нефти, в том числе 49% от трансфера с Нефтяного фонда, остальное – это налоги нефтяных компаний и других экономических субъектов.

«В экспорте страны 91% составляют нефть, нефтяные продукты и газ. Бюджет на 2020 год рассчитан исходя из стоимости нефти 55 долларов. Но есть очень тонкий момент: если цена нефти падает вниз, то потери будет нести не госбюджет, а бюджет Нефтяного фонда, потому что именно оттуда будут идти дополнения в госбюджет. Потери самого госбюджета будут только за счет налогов нефтяных компаний, бюджет которых тоже рассчитывался исходя из прогноза 55 долларов. И если сейчас цены установятся в пределах 35-40 долларов за баррель, то госбюджет недополучит от них порядка полмиллиарда долларов.

Окажет ли падение нефтяных цен влияние на социальные проекты? В принципе, трансферы в бюджет из Нефтяного фонда будут осуществляться в заданном темпе, оттуда поступят около 9 миллиардов долларов на социальные нужды. Но сам фонд будет нести большие потери и недополучит средства, на которые рассчитывал — как минимум в два раза меньше в случае продолжения падения цен.

Учитывая, что макроэкономические показатели страны находятся в очень сильной зависимости от нефти, можно ожидать значительное падение ВВП Азербайджана, повысится сильно нагрузка на национальную валюту – манат. Думаю, пару месяцев правительство подождет, но если нефтяной рынок не стабилизируется, к началу лета, скорее всего, пойдет на очередную девальвацию. Цены на продукты питания и товары первой необходимости начнут расти, свое воздействие продолжит оказывать и эпидемия коронавируса. Ведь границы закрыты и товарооборот падает, Азербайджан не получает продукцию из Китая и Ирана, производственные линии страдают. Т.е., инфляция, которая прогнозировалась на уровне 4%, в связи с этой ситуацией может достигнуть 7-8%»,- прогнозирует бакинский эксперт.