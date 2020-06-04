Нефть и паника — вкладчики бегут из банков не только в Азербайджане

Снижение цены нефти, сопряженное с девальвационным давлением на валюты нефтедобывающих стран, а также кризис пандемии коронавируса — все это способствует таянию банковских вкладов в ряде стран СНГ.

Уже отмечалось, что с началом падения цены нефти и ликвидацией ряда банков вклады в кредитно-финансовых организациях Азербайджана начали стремительно падать. Так, по статистике Центробанка, на 1 мая этого года объемы вкладов в банках составили 7 млрд 758 млн манатов и это на 6% меньше, чем на 1 апреля. По сравнению с началом года накопления в банках сократились на 10,2%, за последний год — на 11%.

Данные за май пока не опубликованы, но специалисты банковской сферы полагают, что в прошлом месяце тенденция оттока вкладов из банков продолжилась. На это во многом повлиял кризис, вызванный пандемией. Испытывая материальные трудности, граждане принялись изымать свои накопления из финансовых структур. Но ключевая причина — резкое падение доверия к банковской системе в условиях ликвидации целого ряда финансовых структур, сказал # банковский эксперт Акрам Гасанов.

Похожая ситуация наблюдается в сопредельных странах. Представители Центробанка РФ сообщили, что в апреле вкладчики забрали из банков страны порядка 1,1 млрд долларов. Как сообщает газета «Известия», по состоянию на 1 мая объем вкладов в валюте составил 88,2 млрд рублей, продемонстрировав снижение на 1,2%. При этом в марте со счетов было снято еще больше средств — 5,5 млрд рублей. Всего объем валютных вкладов в банках России с начала 2020 года уменьшился на 8,3 млрд рублей.

По информации российских СМИ, отток денег с депозитов происходил параллельно нарастающей панике вокруг пандемии коронавируса в России и резкому обвалу курса рубля из-за цен на нефть. В банках отмечают, что свою роль мог сыграть факт закрывающихся на карантин офисов финансовых организаций: люди испугались, что не смогут снять деньги со своих счетов во время периода самоизоляции.

По словам замдиректора Центра исследований прикладной экономики (Нур-Султан, Казахстан) Олжаса Тулеуова, после мартовского роста на 9% тенговый эквивалент всех депозитов в Казахстане по итогам апреля упал на 3%. Тем временем стабилизация на валютном рынке РК и, соответственно, укрепление национальной валюты положительно сказались на увеличении доверия населения к тенге. По итогам конца апреля этого года вклады населения в национальной валюте увеличились на 5,8% за месяц, до 5,5 трлн тг. В то же время вклады населения в иностранной валюте сократились на 7,2% за месяц, до 4,4 трлн тг. Таким образом, уровень «долларизации» депозитов населения сократился за месяц с 47,4% до 44,2%.

«Население и представители бизнеса по всему миру стали поступательно привыкать в психологическом плане к статистике и фактам, отражающим динамику пандемии, и, соответственно, произошло поведенческая корректировка их ожиданий и действий в сторону более нейтрального или даже позитивного настроя», — сказал он #.

Но есть и риски падения национальных валют, зависящих от нефти стран в перспективе. В числе таких рисков открытие границ между странами и восстановление работ мировых туристических центров в канун наступления летнего сезона отпусков может усилить спрос со стороны населения и бизнеса на инвалюту, что в условиях отсутствия предложения «налоговой валюты» и при прочих равных условиях будет способствовать умеренному ослаблению курса тенге вплоть до осени. Кроме того, риски девальвационного характера находятся в плоскости отношений между Китаем и США на фоне попыток Трампа определить ответственность за глобальный коронакризис за китайской стороной и лично Си Цзиньпином.

«Это может вызвать новый виток в торговой войне, что негативно скажется на настроениях инвесторов в отношении развивающихся рынков и усилит отток спекулятивного капитала», — считает он. По мере мутации коронавируса, наступления холодного периода времени и большего пренебрежения населением стран мира мерами безопасности, не исключена вероятность возникновения полноценной второй волны пандемии. В этих условиях возможен новый спад глобального спроса на энергоносители и соответствующее падение котировок нефти», — считает экономист.

Поворотным моментом в динамике валютного курса он называет встречу участниц ОПЕК++, а также возможное сезонное усиление спроса на валюту.