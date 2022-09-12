С 10 сентября 2022 года Посольством Республики Узбекистан в Азербайджане совместно с Общественным объединением «В поддержку развития туризма и национальной кухни» проводится очередной 3-й фестиваль «Неделя узбекской кухни в Азербайджане».

Неделя узбекской кухни в Азербайджане ежегодно проводится в форме конкурса среди кулинаров профессионалов и любителей, food-блогеров, а также участников группы Azeri Home Chef в социальной сети Facebook. По условиям конкурса, на первом онлайн этапе его участникам необходимо приготовить узбекские блюда, красиво их оформить, заснять процесс на фото либо видео и опубликовать на своих страницах в социальной сети Facebook.

По итогам первого этапа конкурса, жюри в составе дипломатов узбекского Посольства, поваров-узбекистанцев, работающих в ресторанах г.Баку и представителей Общественного объединения «В поддержку развития туризма и национальной кухни» отберут наиболее лучшие работы, авторы которых станут финалистами.

Финальный этап конкурса пройдет 22 сентября 2022 года в престижном бакинском торговом комплексе «Шарг базары» — излюбленном месте местных граждан и иностранных туристов. В финале конкурсанты представят необычные узбекские блюда, этот этап будет сопровождаться концертной программой, викторинами и угощением от организаторов мероприятия. Всех финалистов ждут яркие и незабываемые подарки от спонсоров конкурса, а главным призом станет поездка в Узбекистан.

Следует отметить, что уже сейчас наблюдается активное участие в этом конкурсе, только за первые два дня участники приготовили более 200 узбекских блюд. При этом, нынешний сезон конкурса отличается яркостью фотографий и видео и самыми разнообразными и редкими узбекскими блюдами.