Неафишируемый визит на оккупированные земли

В Грузии вызвало недоумение и вопросы сообщение ряда СМИ о том, что лидеры пророссийской партии «Альянс патриотов» побывали в Абхазии с тайным визитом. Лидер партии Давид Тархан-Моурави и вице-спикер парламента Грузии, генсек этой партии Ирма Инашвили съездили в Абхазию на машине, то есть это зафиксировано Погранслужбой.

Отмечается, что цели визита неизвестны, но есть информация и с оккупированных территорий, что они встречались там с помощником «президента» Абхазии Аслана Бжания — Лашей Сакания. Сейчас они уже вернулись, но находятся на карантине, и хранят молчание.

Вопрос, зачем это могло быть сделано? Почему власти их пропустили? И если об этом знали лидер правящей грузинской партии Бидзина Иванишвили и глава сепаратистов Абхазии Бжания, значит, они ездили проводить какие-то переговоры по нужным им темам? И ездили ведь не просто партийцы, среди них был и человек в статусе вице-спикера парламента Грузии.

Кстати, и в самой Абхазии этот визит вызвал беспокойство. Абхазская организация ветеранов «Аруаа» заявила, что они ожидают подтверждения информации от «официальных органов». В случае, если «правительство» этого не сделает, они намерены обращаться к «парламенту» и потребовать опроса представителей ответственных структур с целью установления причин встречи.

Интересно узнать, как оценивают это событие эксперты в Грузии.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Поездка представителей партии «Альянс патриотов» в любом случае имела частный характер. Причем неважно, передавали они чьи-то послания или нет. Точно так же частный характер имели визиты их однопартийцев в Москву, где они играли в «парламентскую группу дружбы», хотя к парламенту Грузии эта группа отношения не имела.

Поехать сейчас туда, накануне выборов — может быть предвыборным ходом, чтобы заработать баллы в Москве, а также устроить демонстрацию — «вот, мы смогли начать диалог».

Нужен ли такой диалог Грузии? Ну, раз его не было никогда и эффективный контроль над оккупированными территориями осуществляет Москва — необходимость общения спорная, как минимум. Более того, «прямой диалог с Абхазией» — это то, чего Москва очень хочет и всегда прямо об этом говорит. Им выгодно показывать, что Абхазия — «независимая страна».

По факту же, и Абхазия, и Цхинвальский регион оккупированы Россией и содержатся за счет российского бюджета. Так называемый их президент ездит на выборы голосовать за Путина. Независимо.

Если оценивать действия партии «Альянс патриотов» — они как и всегда наносят Грузии только вред.

Но стоит смотреть шире, так как представитель Сухуми сразу же заявил, что диалог с Тбилиси нужен и важен, когда речь не идет об их неком суверенитете. Вероятно ли, что официальный Тбилиси готовит какую-то площадку с Сухуми? Вероятно. Вероятно ли, что если это так, это исходит от Москвы? Если это так, то только от Москвы это и исходит. Они хотели усадить Тбилиси и Сухуми за стол, чтобы имитировать диалог «государств». Вот их марионетки и побежали отрабатывать. Надеюсь, что по собственной, сугубо корыстной инициативе.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Пока что про это мало информации, но известно, что вместе с ними ездила и политсекретарь их партии, депутат Ада Маршания, а она вообще-то абхазка, и, конечно, у нее там хорошие связи. И благодаря этому у «Альянса патриотов» есть хорошие связи в Абхазии. Так что, я не вижу ничего сенсационного в том, что они там побывали.

А что касается истеричного заявления организации «Аруаа», это грустно. Потому что абхазы с одной стороны хотят, чтобы Грузия признала их независимость, а с другой – отказываются контактировать с нами. Вот так получается. Типа, мы, ребята, с вами (грузинами) разговаривать не будем, но вы нас признать должны. Вот и все. Глупо, конечно, и ни к чему хорошему привести не способно. Это типичная позиция, к сожалению, некоторых абхазских организаций и партий.

Доктор политических и военных наук, профессор Вахтанг Маисая:

— Если информация о поездке подтвердится, то в принципе, ничего особенного я тут не вижу, потому что сам так называемый президент Абхазии Бжания некоторое время назад предложил Грузии наладить отношения. И я думаю, что Бидзина Иванишвили решил использовать такую форму политического диалога, неформального уровня, и как-то прозондировал через «Альянс патриотов» (который является союзником правящей «Грузинской мечты») возможность начала диалога с абхазской стороной.

Если это все подтвердится, можно будет предполагать, что официальные власти Грузии стараются как-то реагировать на те инициативы, которые идут с абхазской стороны. Как бы, не игнорировать их чаяния.