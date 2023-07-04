Через пять дней настанет пятисотый день самой кровопролитной, чудовищной войны в мире после окончания Второй мировой. В самом центре Европы, на глазах всего цивилизованного мира государство – член Совета Безопасности ООН, обязанностью которого является поддержание международного мира и безопасности, ядерная держава напала на государство, не обладающее ядерным оружием, что в корне противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия. Но почему-то Россия, на протяжении последних полутора лет угрожающая миру ядерным ударом, до сих пор остается одной из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Даже когда в декабре 2021 года, в преддверии вторжения в Украину, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков потребовал от НАТО «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», США и другие страны-члены альянса не стали принимать в отношении России превентивных мер, чем развязали ей руки и способствовали началу агрессии против Украины.

А до этого были 2008 год и 2014 годы, военная агрессия против Грузии и оккупация Крыма, Донбасс, проект «Новороссия». И все это случилось при молчаливом согласии крупнейших мировых держав, которые демонстрировали полный политический цинизм и политическую импотенцию, продолжая сотрудничать и торговать со страной, которая объявила восстановление империи своей сакральной целью. И Запад попустительствовал все эти годы амбициям России, ровно как старик из пушкинской «золотой рыбки» алчности своей старухи, взрастив тем самым это ненасытное чудовище, кровопийцу под названием Россия.

Кто все эти годы, как страус, прятал голову в песок, и финансировал неимоверные имперские амбиции России? Кто подсел на российские энергоресурсы, подкармливал и растил кремлевского двуглавого то ли орла, то ли дракона? Почему европейские лидеры не ставили условием членства России в глобальной системе экономического сотрудничества и торговли, интеграции в международные бизнес-отношения соблюдение международного права и приверженность миру? Так кто же виноват в том, что сегодня мир оказался на грани ядерной войны, что Россия целенаправленно день за днем на протяжении почти уже полутора лет жесточайшим образом уничтожает украинское государство и украинскую нацию?

Не Запад ли профинансировал эту войну и, кстати, продолжает финансировать, несмотря на введенные против России масштабные экономические санкции? Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с блогером Майклом Наки, в 2022 году, уже после вторжения в Украину, в России построили 512 баллистических и крылатых ракет, в которых, внимание — использовались элементы электронной промышленности европейских и американских стран. Неужели у западных стран нет рычага воздействия на свои компании, которые обходным путем предоставляют России необходимые компоненты?

Как вообще президент самой могущественной державы Барак Обама, чья вторая каденция пришлась на аннексию Россией Крыма, мог громогласно признаться в интервью журналу Atlantic прямо перед своим уходом из Белого дома: «Что поделаешь, русским хочется изнасиловать Украину больше, чем нам – ее защитить»? И как же цинично звучали его оправдания, с которыми он выступил буквально недавно, 23 июня, в интервью CNN, объяснив свое невмешательство и вялую реакцию на оккупацию Крыма многочисленностью проживающих там русскоязычных. «Есть причина, почему не было вооруженного вмешательства в Крым. Потому что в Крыму было много русскоязычных людей, и там существовала определенная симпатия к взглядам, которые представляла Россия», – заявил он. С тем же успехом, наверное, Россия могла бы присоединить Брайтон-Бич, а Обаме пришлось бы развести руками.

Экс-президент США нашел нужным даже вступиться за бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, на которой лежит львиная доля вины за войну в Украине. «И мне, и Меркель, которой я отдаю огромную дань уважения, пришлось привлечь многих других европейцев, которые тогда были в панике, чтобы ввести санкции и не дать Путину продолжить вторжение на Донбассе и на остальной территории Украины», – сказал он.

Не Меркель ли взасос целовалась с Путиным и полностью подсела на российский газ, активно продвигала выгодные России Минские соглашения, будучи в авангарде европейской политики? А теперь пытается избежать ответственности, заявляя, что Минские соглашения дали киевскому режиму время, чтобы «стать сильнее».

Разве не один из американских президентов в 1991 году вынудил Украину отдать ядерное оружие России? Речь о Джордже Буше-старшем.

«Выкручивали руки Киеву именно американцы. Причём в очень жёсткой форме и в очень жёсткой манере, включая санкции, угрожая прекратить оказывать финансовую помощь, по-разному», – сказал 11 февраля 2013 года в беседе с РИА Новости эксперт Царьграда, политолог Владимир Корнилов.

«Будем говорить прямо: Кравчуку выкрутили руки. В первую очередь, учитывая в тот момент авторитетность в мире, выкручивал Буш-старший. И заставил Украину передать всё имевшееся на её территории оружие», – заявил другой собеседник Царьграда, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

И только экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон в апреле текущего года решил повиниться и в интервью ирландскому телеканалу RTE выразил сожаление, что содействовал вывозу ядерного оружия с территории Украины: «Я чувствую личный вклад, потому что я заставил их согласиться на отказ от своего ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы у Украины все еще было их оружие».

И что же? Удалось снизить риски вторжения в Украину или ядерной войны, «удержать рубежи», как говорит Обама? А ведь Клинтон признал, что Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности, и Соединенные Штаты, участвуя в данном процессе, не смогли обеспечить выполнение условий соглашения.

Стоило оно того? Сотен тысяч погибших с той и другой стороны, в том числе мирных жителей, детей, женщин и стариков, уничтожение украинских городов и сел, коммуникаций, экологической катастрофы, миллионов беженцев, сломанных судеб оставшихся сиротами детей? Кто за все это в ответе?

Только ли сам людоед Путин и его приспешники? Борис Ельцин, передавший ему Россию в наследство? Абсолютно безликие российские демократические силы или сам российский народ, терпящий 23 года тирана, предложившего людям в конечном итоге стагнацию вместо стабильности и смерть за вождя?

Разве не коллективный Запад несет коллективную ответственность за развязанную в центре Европы кровавую бойню и угрозу ядерной войны? Да, сегодня НАТО во главе с США оказывает самую решительную поддержку украинской армии и украинскому народу как самым современным оружием, так и финансами, и гуманитарной помощью. Но все еще военная помощь идет с опозданием, предоставляется, и даже не вовремя, не вся необходимая номенклатура военной техники. Запад всегда опаздывает, чем играет в пользу России, которая успевает за это время произвести оружие или купить его у своих партнеров, передислоцировать и мобилизовать армию, установить линии укреплений и закопаться в глубоких траншеях.

Но ведь такого развития событий можно было бы избежать, не будь западные лидеры столь трусливы. Но Украина, украинцы, Зеленский, наконец даже Пригожин, преподали им великий урок – не трусь перед трусом!