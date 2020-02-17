Не стоит читать Евангелие над головой волка

Похоже, нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности заслуживает внимания хотя бы из-за одного важного момента, зафиксированного на ней. Сам тон выступления на этом международном слете президента Франции Эмманюэля Макрона свидетельствует о том, что на Западе уже на самом высоком уровне предпринимаются попытки так называемого замирения агрессора. Президент Макрон в Мюнхене вдруг принялся увещевать всех – мол, Россию нельзя игнорировать и блокировать, «у нас накопились замороженные конфликты, система недоверия, конфликты в области кибербезопасности, санкции, которые абсолютно ничего не изменили в России». По мнению французского президента, Европе необходим диалог с Москвой, целью которого должно стать урегулирование замороженных конфликтов и обеспечение кибербезопасности.

Недаром о Макроне в последнее время говорят, что его почему-то сносит в сторону симпатий к московскому режиму.

И это притом, что Путин ни из Крыма, ни из Донбасса не ушел и не собирается – а именно это главный предмет санкций, принятых ЕС против РФ.

То есть, цель-то, о которой говорит Макрон, сама по себе хорошая, только интересна ли она нынешнему российскому руководству?

При этом есть и другая точка зрения, высказываемая по большей части в странах Восточной Европы, — о том, что оккупанта с имперскими амбициями надо наказывать хотя бы игнорируя все его попытки к контактам с цивилизованным миром. Санкции, конечно, эффекта не дадут, когда близкие и друзья Путина беспрепятственно ездят в Европу, поселили там своих близких, скупают недвижимость. Ужесточать надо санкции, и вводить персональные против всех, кто поддерживает оккупантскую политику – не пускать их и их родственников в ЕС. Вероятно, тогда и последует эффект от санкций.

Комментируя происходящее #, известный политолог Расим Мусабеков отметил справедливость тезисов о том, что санкции не способны принести пользу без прямого воздействия на тех, кто стал причиной их ввода:

— Собственно, в этой позиции части европейского сообщества уже дается ответ на многие вопросы. Я могу добавить, что, судя по некоторым признакам, Путин нашел уязвимые места у Макрона, так как у того риторика сменилась на противоположную, если вспомнить первые заявления президента Франции после избрания. Макрон вынашивает амбиции не только переизбраться президентом Франции, но и в некотором смысле стать лидером объединенной Европы после ожидаемого ухода Меркель с поста канцлера ФРГ. Путин определенным образом подыгрывает этим амбициям Макрона. Так, Москва перестала оказывать информационную и финансовую поддержку основному сопернику Макрона на предыдущих выборах — Марин Ле Пен. Саркози также крутится как пчела вокруг сахара, что косвенно позволяет Москве угрожать Макрону поддержкой более опасного для него конкурента.

Одним словом идет сложная политическая игра, в которой Макрону представляется неважной сдача Украины и всего постсоветского пространства на произвол России в обмен на поддержку собственных политических амбиций и иллюзорную перспективу Французского политического доминирования в Европе. Макрон плохо изучал новейшую историю, и ошибочность собственных расчетов вскоре поймет. А не поймет — американцы вместе с британцами вразумят.

Свое мнение выразил нам и ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Думаю, нам необходимо давно понять ту простую истину, что у каждой страны и каждого политика есть свои интересы, и именно эти интересы они будут защищать в первую очередь. При всем уважении к господину Макрону и Франции, это не у его страны РФ аннексировала Крым и военные действия на Донбассе РФ ведет не против Франции. Поэтому, если Макрон считает, что надо договариваться с Москвой, пусть договаривается, однако это совсем не значит, что Украина, крупная европейская страна, которая стала жертвой агрессии, должна в чем-то уступать агрессору, потому что так считает Макрон.

То же самое можно сказать и по поводу мнения президента Франции о том, что санкции не дают эффекта. Мнение, как минимум спорное. Проблема Макрона в том, что он не может самостоятельно принять решение об отмене санкций. Не думаю, что он сможет убедить в этом своих европейских партнеров и тем более Украину. А последнее слово в этом вопросе все равно останется именно за Киевом. У грузин есть хорошее выражение — не стоит читать Евангелие над головой волка. Именно к этому призывает Макрон. Насколько он прав, судите сами.