Не олду, Анна Акопян?

«Выступая на открытии Площади флага в Баку, я сказал, что придет день и флаг Азербайджана будет развеваться на оккупированных территориях, в том числе и в Шуше. И этот день наступил. Помню как, некоторые «представители» сепаратистского режима в то время говорили, что флаг Азербайджана в Шуше может быть поднят только в одном случае, и то если Азербайджан признает независимость «Нагорно-карабахской республики» и откроет там посольство», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он вместе с Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой и их дочерью Лейлой Алиевой посетили освобожденную из-под армянской оккупации Шушу. Глава государства вспомнил о том, что в последний раз он был в Шуше ровно 39 лет назад, 14 января 1982 года. «Сегодня через 39 лет я снова здесь. В этот раз я вернулся сюда как главнокомандующий, который победил в войне и освободил этот город, благодаря нашим отважным солдатам», -подчеркнул Ильхам Алиев.

Да, Шуша освобождена, и теперь каждый азербайджанец имеет возможность увидеть этот прекрасный город-колыбель нашей культуры. Той культуры, которая методично разрушалась армянской стороной. Неспроста же генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мохаммед аль-Малик, посетив освобожденные земли, справедливо заявил, что разрушение, осквернение мечетей и религиозных храмов, вандализм в отношении них недопустимы.

И Азербайджан намерен добиваться от Армении возмещения ущерба за уничтожение историко-культурного и религиозного наследия в Карабахе. Сумма иска будет огромной, в десятки миллиардов долларов. Которых у Армении нет и быть не может. Она, даже держа наши земли под оккупацией и зарабатывая на эксплуатации наших природных ресурсов, была экономически самым отсталым государством региона. Сейчас же ситуация для РА стала просто критической.

Вот и канал «Армения в цифрах и фактах» указал, что по данным за январь-сентябрь 2020 года чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Армении составил всего лишь 630 тысяч долларов (!) или 311 млн. драмов. За тот же период 2019 года эта сумма составляла 80 млн. долларов. По сравнению с 2019 годом, сокращение составило 99,2%.

Армянские экономисты бьют во все колокола, они указывают на постепенную девальвацию драма, растущую безработицу, массовое же желание граждан РА уехать из страны навсегда. Что, в свою очередь, лишь усугубит проблемы РА, которая и без того ежегодно рапортует о новом сокращении численности своего населения. И все это — результат той бездумной политики, что проводилась всеми правителями Армении.

При этом, армянская общественность и проживающие в разных странах мира армяне винят во всем исключительно действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна и его гражданскую жену Анну Акопян. Дошло до того, что их открыто называют предателями, им не подают руки в церквях. Есть сведения и о том, что окружение Пашиняна уже думает об уходе из-под его крыла. Слишком токсичен стал Никол Воваевич.

А ведь совсем недавно он кричал на каждом повороте, что «Карабах — это Армения и точка», танцевал на Джыдыр дюзю в Шуше. Ну и где сейчас Пашинян? Как пишут армянские СМИ, он стал сильно выпивать, стараясь утопить в алкоголе горечь своего поражения по всем направлениям. А где его гражданская супруга? Анна Акопян с дочками отмечали Старый Новый год в ресторане «Пушкин» в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал Mediaport, опубликовав видео.

Машины были припаркованы у входа в ресторан. Акопян сопровождало большое число сотрудников безопасности, а также посольство Армении в России в полном составе, которое обслуживает жену Никола Пашиняна. И это та, с чьим именем в Армении связывают поражение в войне. Ее открыто обвиняют во вмешательство в ход войны, в попытках оказывать давление на военное руководство РА, в готовности отправить на верную смерть тысячи армян ради достижения сиюминутных целей, в неуважении к памяти погибших армянских военнослужащих.

Прекрасно помню не только о том, что Акопян изображала из себя то «голубя мира», то «ястреба». Помню я и про женский батальон, сформированный ею, но так никуда и не поехавший. А главное, у всех на памяти попытка Анны Акопян заочно полемизировать с Мехрибан Алиевой. Дело было так. Первый вице-президент Азербайджана рассказала о своей мечте послушать мугам в Карабахе в своем телеграм-канале, в частности, отметив, что «у народа Азербайджана есть лишь одна мечта – вместе послушать карабахскую шикесте на карабахской земле».

Анна Акопян, в привычной для себя циничной манере, посмела пригласить Мехрибан-ханум послушать мугам в Карабах, на тогда еще оккупированные территории нашей Родины. Более того, Акопян посмела озвучивать угрозы в адрес нашей страны. «Если они начнут новую войну, вероятно, появятся новые населенные пункты, где послушать мугам станет для них неосуществимой мечтой», – отметила она год назад.

Эти хвастливые речи Акопян вспоминают уже в самой Армении. Но главное, мы все видим итог поведения как Никола Пашиняна, так и его жены. Они даже в родной Армении не могут пройтись по улицам, не услышав проклятий в свой адрес. А президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили Шушу. Они вернулись, как победители. Они уже работают над возрождением Шуши и возвращением ей статуса культурной столицы Азербайджана. И, видя все это, так и хочется задать вопрос Николу Воваевичу и его гражданской жене: «Не олду?».