«Не могу представить, что Глубинное Государство США не сделает ничего, чтобы сделать жизнь находящихся там российских войск невыносимой» — бельгийский эксперт

Армения должна понимать – она никогда не выиграет в одиночку войну против Азербайджана. И без выполнения условий трехстороннего соглашения она потеряет не только незаконно удерживавшийся ранее Карабах.

Об этом в беседе с # сказал бельгийский политолог, президент общественной организации Euro-Rus Крис Роман, по словам которого, если армяне решат не подчиниться условиям соглашения, то в дело вмешаются российские миротворцы.

«Соглашение, заключенное между Арменией и Азербайджаном благодаря России, является крупной победой российской дипломатии. Помимо того, что прекратилась война, Россия в очередной раз показала силу своей дипломатии, напомнила о ней после окончания пограничного конфликта между Индией и Китаем. И Россия смогла показать всему миру, что она – на стороне международного права, не вмешиваясь в ход войны, и оставаясь нейтральной, несмотря на мольбы Армении», — отметил Роман.

Наш собеседник добавил, что Армения уходит с территорий, которые помимо того, что ей не принадлежат, но и не использовались ею, как если бы она на самом деле считала себя хозяином этих земель.

«Агдам и другие азербайджанские города и так уже были городами-призраками. После изгнания азербайджанцев больше там почти никто не жил. Отказ от этой пустой и разрушенной территории не должен быть большой жертвой для армян. Зато они выигрывают мир, что гораздо важнее», — подчеркнул он.

Бельгийский политолог считает, что обстрел российских миротворцев, о котором объявил российский информационный портал avia.pro, — это проявление отчаяния определенной непримиримо настроенной части сепаратистов и поддерживающих их членов диаспоры.

«Но российские миротворцы должны оставаться нейтральными. Подавлять огонь, но не проводить репрессий. И любой, кто не подчиняется соглашению, должен понимать, что он понесет ответственность», — уверен Роман.

По его мнению, в ближайшем будущем стоит ожидать активизации американской игры на Южном Кавказе.

«Россия, которая в очередной раз подтвердила свое господство на Кавказе, не может не столкнуться с игрой Глубинного государства США. Я не могу представить, что Глубинное Государство США не сделает ничего, чтобы сделать жизнь находящихся там российских войск невыносимой. После беспорядков в Беларуси американцы в течение некоторого времени планировали крупный конфликт на Кавказе, чтобы Россия была занята и там.

Я ожидаю, что Глубинное Государство усилит русофобию и запустит ложные слухи о том, что «русские не заслуживают доверия и предали Армению». И станут раздаваться в Армении призывы к тому, чтобы российских миротворцев заменить на войска ООН, которые уже давно следуют американской повестке дня. Это будет ужасный сценарий для самой Армении, как был ужасным косовский сценарий для сербов», — предполагает бельгийский политолог.

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»