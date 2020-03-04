Не иранский, так пакистанский: Азербайджан производит в два раза меньше картофеля, чем нужно

Граждане давно привыкли к тому, что в продаже чаще встретишь иранский картофель, нежели местный. А сейчас на сельскохозяйственном рынке страны активизировался еще один игрок — Пакистан, хотя многие потребители и не слышали о том, что эта страна поставляет картофель в Азербайджан.

После того, как Пакистан закрыл границу с Ираном из-за коронавируса, там было принято решение доставлять овощи и фрукты в нашу республику по морю. Ежегодно Пакистан экспортирует 800 тонн картофеля и 500 тонн мандаринов в Ирак и Азербайджан.

А между тем, отечественные производители жалуются, что не могут сбыть свою продукцию и терпят убытки.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов заявил #, что государство должно создавать условия для развития отечественного картофелеводства и скупать продукцию у фермеров. Если картофеля будет не хватать, вот тогда можно ставить вопрос об импорте.

«Последние годы выдались урожайным на картофель, и не думаю, что нужно было завозить его извне. Не знаю ничего о пакистанском картофеле, но иранский высоким качеством не отличается, в отличие от нашего»,– говорит он.

По словам председателя центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, тут все дело в сезонности. Довольно дорого хранить картофель длительное время, ведь для этого нужны соответствующие условия и температура 4 градуса Цельсия, говорит он.

«Сейчас у нас изобрели новый сорт картофеля под названием «Тельман», так что работы в области развития картофелеводства идут. Что касается импорта, то в последнее время в страну завозят много белорусского картофеля. То, что у нас есть пакистанский картофель, для меня новость. У меня большие сомнения по поводу того, что выгодно везти картофель оттуда. Эта страна вообще не славится производством данной сельхозкультуры, другое дело — рис, хлопок, текстиль.

Мандарины у нас есть местные из Ленкарани, позднего созревания. Также завозят эти фрукты из Ирана, Грузии. Цитрусовыми славится Марокко и ряд других стран, а вот про пакистанские мандарины мне ничего не известно»,– отметил он.

Без импорта, по словам Н.Агаева, можно было бы обойтись, только в том случае, если бы мы ели фрукты и овощи исключительно в сезон, как раньше. В советское время мандарины были только зимой, сейчас же они есть в магазинах круглогодично.

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов заявил, что Пакистан давно импортирует картофель в Азербайджан, какие-то годы больше, какие-то меньше.

«Парадокс в том, что в Азербайджане прекрасные условия для выращивания картофеля в Гедабеке, Товузе, Шамкире, Гянджа-Газахской зоне, а мы закупаем его в других странах.

Раньше картофель у нас производили в больших объемах, но последние 5-6 лет производительность заметно упала. Азербайджан не может производить качественные семена картофеля. Этим должны заниматься научные институты, нужны новые сорта. С помощью качественных семян можно поднять продуктивность»,– считает он.

В разных районах страны разная себестоимость картофеля. Так, в Гедабеке выращивают качественный, но дорогой картофель, себестоимость которого 40-45 гяпиков за кило. В Джалилабадском районе себестоимость всего 15 гяпиков, но картофель из тех мест никогда не был популярен. В последнее время, как говорит эксперт, в той зоне расширяли земли под эту культуру, но и там продуктивность уже уменьшается.

«Нет внимания к картофелеводству со стороны государства, дело не двигается с мертвой точки. На душу населения Азербайджан потребляет 140 кг картофеля в год. Чтобы обеспечить внутреннюю потребность в этом овоще, страна должна производить 1млн.700 тысяч тонн картофеля, а производит не более 900 тысяч тонн, то есть почти в два раза меньше. Потому Азербайджан вынужден импортировать картофель из других стран — России, Белоруссии, Ирана, Пакистана. Пакистан – большая страна, в которой есть условия для производства дешевой продукции в большом объеме»,– заявил В.Магеррамов.

К сожалению, по его словам, и в случае с мандаринами мы зависим от импорта, хотя в стране есть прекрасные условия для выращивания многих фруктов. У нас много ресурсов — денежных, людских, хороший климат.

Азербайджан мог бы сам делать деньги на экспорте сельхозпродукции и получать валюту, а сейчас мы наоборот валюту тратим.

В.Магеррамов подчеркнул, что нет ни одного продукта, которым страна может обеспечить себя в полном объеме согласно международным нормам.

«Чиновники в Минсельхозе,– говорит он,– не являются профессионалами в области сельского хозяйства и не знают, что делать в данной сфере. Специалисты Минсельхоза не заинтересованы в том, чтобы выступать с инициативами, так как инициатива в данном случае наказуема».