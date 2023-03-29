Азербайджан совместно с Израилем производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Об этом министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев сказал на встрече со студентами Азербайджанской государственной академии физического воспитания и спорта.

По словам министра, в современных войнах важно вооружение, которое управляется без участия человека.

Мадат Гулиев добавил, что в будущем из Азербайджана планируется отправлять в США и Турцию студентов для прохождения практики в сфере оборонной промышленности.