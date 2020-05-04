Не говорите завтра, что потеряли деньги, или почему Центробанк выдал лицензии плохим банкам?

Подлинные объемы проблемных кредитов в азербайджанских банках – тайна за семью печатями. Финансовые структуры не раскрывают реальные цифры. Непростая экономическая ситуация приведет к наращиванию «плохих» задолженностей — старые проблемные активы будут обрастать новыми, как снежный ком.

Не в этом, так в следующем году Центробанк приступит к массовой ликвидации ненадежных финорганизаций. Возможно, по итогам этих мер в стране останется пять банков, сказал # банковский эксперт Акрам Гасанов.

По статистике Центробанка, на 1 апреля текущего года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 1 386,8 млн. манатов. Это на 6,9% больше по сравнению с началом марта. По сравнению с началом года проблемные кредиты выросли на 8,9. Так, на конец марта удельный вес просроченных долгов в общем кредитном портфеле составил 8,9%. Для сравнения, это соотношение составило 8,3% на конец февраля и на конец прошлого года, 11,9% на конец марта прошлого года.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует рост в 2020 году удельного веса проблемных кредитов в банках Азербайджана до 12-15% против около 8% на конец 2019 года из-за коронавируса COVID-19 и более низких цен на нефть.

По данным агентства, риски для азербайджанских банков, которые могут ограничить темпы роста их бизнеса и показатели прибыли, возрастают. Это обстоятельство вместе с сохраняющимися внешними факторами уязвимости, в конечном счете, может оказать более негативное, чем мы ранее предполагали, влияние на размер запасов капитала банков, качество их активов и стабильность ресурсной базы, отмечено в оценке азербайджанских банков.

Однако рост проблемных долгов в Азербайджане не новость, считает банковский эксперт А. Гасанов: «Я еще в прошлом году говорил, что подлинные объемы проблемных кредитов намного больше, однако банки скрывают их по ряду причин, прежде всего, для сокрытия плохого финансового положения во избежание потери клиентов. Ведь по проблемным кредитам приходится создавать резервы, которые вычитаются из капитала. В результате портятся финансовые показатели банка, что ставит его под угрозу санкций Центробанка. Кстати, в начале минувшей недели Центробанк применил эти санкции, отозвав лицензии двух банков и назначив временных администраторов еще в двух финансовых структурах»

Это вовсе не означает, что таких проблем нет у других банков, говорит он, но прочие финорганизации их скрывают. Скажем, AGbank показывает свои проблемные кредиты, создает резервы в ущерб финансовым показателям, а другие банки не делают этого. До последнего скрывал свои проблемные кредиты Atabank, и действия этого банка — яркий пример недостоверности статистики по проблемным банковским долгам. В минувшем году Atabank декларировал прибыли.

«Плохие» кредиты скрываются банками, однако тайное с годами становится явным. К вопросу о том, почему банку все же приходится выводить начистоту проблемные кредиты? Дело в том, что если клиент не платит, банк может подать на него в суд в течение трех лет после окончания срока кредита, пояснил эксперт. Срок исковой давности по кредитам три года с момента истечения срока кредита. Многие банки тянут, чтобы не создавать резервы по проблемным долгам, но в итоге им все же приходится раскрывать проблемные долги – не все сразу, а частями. Разрешив ситуацию с одними долгами, они принимаются за другие и это позволяет не создавать резервы сразу по всем «нехорошим» долгам. Словом, статистика не отражает подлинных объемов проблемных займов.

Из статистики Центробанка видно, что большая часть проблемных кредитов была выявлена в апреле этого года. «Но это старые проблемы, просто отдельные банки раскрыли часть проблемных долгов, — говорит специалист. – Сейчас появятся новые проблемные кредиты, связанные с пандемией, снижением доходов, ухудшением положения бизнеса. Ведь клиенты уже не платят и не смогут платить дальше, банки не идут им навстречу. Все это говорит о грядущем росте, т.е. новые токсичные долги пополнят копилку старых, еще скрываемых банками. И это конечно же, приведет к большому росту проблемных долгов и падению ряда банков».

Не случайно председатель Центробанка Эльман Рустамов в ходе своей пятничной конференции перестраховался. Он сказал, что помимо четырех банков в остальной банковской системе ситуация удовлетворительная. Но тут же оговорился, что ситуация меняется быстро и сложно сказать, что будет завтра. Здесь возникают параллели с Atabank, который около года был проблемным. Следуя этой практике, в стране уже есть неустойчивые банки, но Центробанк их признает потом. К тому же от времени признания Центробанком проблем не зависят реальные сроки их возникновения. Хотя во всем цивилизованном мире орган банковского надзора реагирует без промедления, а не дожидается удобного случая, говорит аналитик:

«Однозначно, нас ожидает массовый рост проблемных кредитов, судебные тяжбы, очередные санкции к банкам со стороны Центробанка – если даже не в этом году, то в следующем однозначно. В этом году могут снова тянуть, как тянули с Atabank и как сейчас тянут с NBC Bank, но закрыли Amrahbank, где ситуация была лучше, почему-то в этот список попал AGBank, который может решить свои проблемы. Кстати, в ходе пресс-конференции председатель Центробанка сделал еще одно интересное заявление, отметив, что многие клиенты выбирают банки, руководствуясь субъективными соображениями, тогда как в стране имеются системообразующие финансовые структуры. Речь о четырех – пяти банках, понятно каких.

Фактически глава ЦБА косвенно, — может, оговорка по Фрейду, ведь он явно не хотел, да и не должен такое говорить, — предлагает иметь дело с ограниченным кругом финансовых структур. И тут возникает вопрос к Рустамову – почему Центробанк выдал лицензии плохим банкам? Почему ЦБА держит и не закрывает банки, в которые не рекомендует вкладывать? И откуда людям, бизнесу знать, какие банки являются системообразующими? В таком случае, будьте добры, опубликуйте список! И потом, то, что банк системообразующий вовсе не гарантия от проблем, ведь Bank Standard тоже был системообразующим».

Получается, что косвенно глава Центробанка предупреждает, мол, не говорите мне завтра, что потеряли деньги, ведь предупреждали держать средства в системообразующих банках. По мнению Гасанова, фактически это призыв к нездоровой конкуренции и монополизации рынка. Но чисто психологически понять Рустамова можно, его беспокоит рост проблемных кредитов, ухудшение ситуации с банками, то, что придется принимать все новые и новые меры в отношении банков. Возможно, что в итоге у нас останется до пяти банков. Если взять за основу претензии ЦБА к AGBank, похожее положение, как минимум, в 20-ти банках. Просто, отметил эксперт, некоторые банки признают это в своих отчетах, а другие – нет.

Эксперт советует соблюдать осторожность при выборе банка. Физическим лицам нужно помнить, что 4 декабря истекают сроки полной компенсации вкладов. После этого страхуемая сумма вкладов будет не больше 30 тыс. манатов, а значит, уже сейчас следует сокращать вклады в каждом отдельном банке до этой суммы. Если, конечно, речь не идет о системообразующих банках, хотя и это не является гарантией. Бизнесу тем более следует ответственно подходить к выбору финансовых структур, выбирая более безопасные, хотя они по уровню обслуживания, ставкам и пр., конечно же, более затратные и менее комфортные.

«Но такова природа нездоровой конкуренции, подгоняемой к тому же самим председателем Центробанка, — продолжил собесденик. — Бизнесу надо понимать, что таков исход ликвидации банков в будущем. Банки будут зарываться, поскольку им неминуемо грозит рост проблемных кредитов, и судя по всему, Центробанк не собирается помогать. Из прошлого опыта известно, что процесс ликвидации банков в стране проходит непрозрачно, зачастую с грубейшими правонарушениями, а значит, деньги бизнеса не вернут. Кстати, это признал Э. Рустамов, сказавший накануне, что деньги в закрывшихся банках, скорее всего, будут потеряны. Ведь как уже неоднократно отмечалось, полное страхование вкладов населения организовано в стране за счет бизнеса».