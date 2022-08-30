Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подверг резкой критике продолжающиеся провокации греческой армии в Эгейском море, в том числе с применением ЗРК С-300, сообщает Агентство Анадолу.

«Действия нашего «плохого соседа» не поддаются объяснению. Они не должны игнорироваться. Должна быть дана оценка. Подобная избалованность и безрассудство недопустимы», — сказал Акар, комментируя провокации в отношении самолетов ВВС Турции.

Министр заверил, что Турция не оставит без ответа ни один провокационный шаг греческой стороны.

По его словам, Афины также размещают вооружение на ряде островов, что противоречит международному статусу «демилитаризованных зон».

Хулуси Акар привлек внимание к отсутствию реакции стран Запада на действия Афин.

«Напомню, что когда Турция обращалась к США с просьбой о предоставлении ЗРК «Пэтриот» для защиты воздушного пространства, нам отказали. С аналогичным запросом по ЗРК SAMP-T, мы обратились тогда к Франции, но вновь получили отказ. В итоге было принято решение о приобретении ЗРК С-400. Из-за этого на нас обрушился шквал критики. Однако 23 августа, на самолеты F-16 ВВС Турции были наведены радары греческих ЗРК С-300, и это произошло в рамках миссии НАТО», — добавил он.

Министр назвал несостоятельными попытки Греции опровергнуть свою вину в произошедшем.