Не дадим в обиду Турцию – экономисты предлагают распахнуть двери для импорта из братской страны

С 31 декабря в Армении сроком на 6 месяцев будет запрещен импорт турецких товаров. Запрет на ввоз распространяется на все товары турецкого происхождения, импортируемые из всех стран: Турции, Грузии, в том числе из других стран-членов ЕАЭС. Это решение было принято в октябре минувшего года в связи с поддержкой, оказанной Турцией Азербайджану в освободительной войне против армянских захватчиков.

Официальный представитель Организации содействия торговле Ирана заявил, что Армения в связи с турецкими санкциями планирует заменить импорт 2250 наименований турецких товаров на товары из Ирана. По свидетельству экономиста Неймата Алиева, это сигнал для нашей страны:

«Если Армения примет решение заменить импорт турецких товаров на иранские, азербайджанскому руководству следует предпринять ответные равноценные шаги. — сказал Алиев корреспонденту #. – Азербайджан должен заменить российский импорт ввозом турецких товаров на ту же сумму. Поскольку главная причина запрета Арменией товаров из Турции – это огромная поддержка, которую Турция оказала нашей стране в Отечественной карабахской войне».

К вопросу о том, как повлияет армянское эмбарго на торговые позиции Турции? В минувшем году товарооборот между Арменией и Турцией составил 270 млн долларов, где 99% товарооборота пришлись на товары турецкого производства и только 1% — товары армянского происхождения, подсчитал аналитик. Иными словами, говорит Алиев, Турция продала Армении товаров на 268 млн долларов, а армянский экспорт в эту страну не превысил 2 млн долларов. Это означает, что отказ Армении от турецкого импорта обойдется турецкому рынку в 268 млн долларов.

«По меркам Армении, это огромная сумма, — продолжил экономист. – Но это мизер для Турции, страны с годовым экспортным оборотом в 172 млрд долларов. Турция может продать на мировых рынках товаров на сумму 268 млн долларов за 13 часов 40 минут. Так что, в лучшем случае Армения лишь оттянет турецкий экспорт на этот временной промежуток. Но мы не должны позволить, чтобы торговля братской страны пострадала даже в малейшей степени из-за Армении. В качестве ответного шага нам следует сократить азербайджано-российский товарооборот в пользу Турции. Поскольку, оказывая политическую, моральную, военную и экономическую поддержку нашему врагу, российские власти подготовили почву для такого шага со стороны Азербайджана».

С другой стороны, говорит экономист, в азербайджано-российской торговле наблюдается глубокий дисбаланс, требующий определенных шагов для его устранения. Анализ данных Государственного таможенного комитета показывает, что за 2015–2019 гг. экспорт Азербайджана в Россию составил 3 млрд долларов, тогда как российский импорт достиг 9 млрд долларов.

«Иными словами, мы потеряли 6 млрд долларов в торговле с Россией за эти годы, а ежегодные убытки нашей страны достигают 1,2 млрд долларов. Это большие потери! И речь идет не только о последней пятилетке. Огромные валютные убытки от торговли с РФ наша страна несет уже долгие годы. В такой ситуации необходимо сбалансировать торговый дисбаланс с Россией, а для этого нужно либо увеличить экспорт в эту соседнюю страну, либо же сократить российский импорт. Надеяться на положительное решение этой проблемы за счет увеличения экспорта ненефтяных товаров в ближайшем будущем — все равно что ждать у моря погоды. Следовательно, единственно верный шаг – сокращение российского импорта», — пояснил он.

Заменив российские товары на сумму 268 млн долларов турецкими, Азербайджан, с одной стороны, окажет поддержку братской Турции, а с другой — несколько сократит дефицит в азербайджано-российском торговом балансе. По мнению аналитика, такой политики в торговых отношениях следует держаться не в перспективе.

«Полагаю, у нас не должно возникнуть затруднений с принятием решения о замене некоторых российских товаров на турецкие, — заметил Алиев. — Правительству Азербайджана незачем колебаться в этом вопросе. Следует предпринять решительные шаги для инициирования необходимых процедур в этом направлении».

Вопрос оптимизации российского импорта в пользу ввоза турецких товаров периодически поднимается в местном экономическом сообществе. По мнению ученого-экономиста Губада Ибадоглу, стремительное падение турецкой лиры способно усилить позиции импорта из братской страны и поддержать бизнес, занятый в сфере ввоза товаров из Турции. Однако этот момент нуждается в соответствующем таможенном регулировании. Экономист сообщил #, что текущее положение на валютном рынке открывает хорошие возможности для импорта турецких товаров в Азербайджан. Поскольку снижение лиры к доллару (манату) увеличит прибыли импортеров и в целом поддержит занятый в этой сфере бизнес. По его словам, упомянутое обстоятельство представляет интерес в контексте поддержки внутренних предпринимателей, в том числе как мера содействия деловым кругам в период пандемии.

«Учитывая, что Турция является вторым по величине торговым партнером Азербайджана, ввоз турецких товаров в Азербайджан может увеличиться и стать более прибыльным из-за снижения курса лиры, — заметил экономист. – Но чтобы стимулировать эту тенденцию, необходимо поднять вопрос об освобождении турецких товаров от таможенных пошлин, в том числе в ходе обсуждения в парламенте страны государственного бюджета наступающего года. Полагаю, что подход к российскому и турецкому импорту должен быть симметричным. Однако у нас на текущий момент многие российские товары освобождены от таможенных пошлин, а таможенные сборы с турецкого импорта приводят к недобросовестной конкуренции на местном рынке и ослабляют позиции турецкого импорта в Азербайджане».

В целом же такое решение способно поддержать не только местных предпринимателей, но также валюту братской нам страны, говорит аналитик: «Другим положительным моментом взвешенной таможенной политики станет удешевление турецких товаров в Азербайджане. Наконец, когда местные потребители покупают турецкие товары, они вкладывают в экономику дружественной страны».

По данным Н. Алиева, на текущий момент российский импорт облагается только налогом на добавленную стоимость (НДС), тогда как в отношении турецких товаров действует НДС и таможенные пошлины. «Учитывая это, импорт из Турции может оказаться дороже. Но это не повод для беспокойства, поскольку в случае необходимости можно отменить таможенные пошлины на турецкий импорт», — заметил он.