Пандемия научила и продолжает учить людей жить по-другому. Трудно было предугадать, кому выпадет здравие, а кому упокой. Жить хотели все. К сожалению, судьба человека иногда зависит от случая, а не от него самого. Если раньше можно было принимать решения самостоятельно – куда пойти, с кем общаться, то теперь приходилось учитывать здоровье и благополучие людей, с которыми живешь в одном пространстве.

Пандемия ускорила появление перемен, которые и так назревали. Интернет, виртуальная реальность пришли с карантином почти в каждый дом. Стали привычной повседневностью покупки, онлайн-обучение, удаленная работа и многое другое в Интернете.

Ослабление санитарных ограничений, введенных из-за появления коронавируса, дало возможность для перехода от удаленного режима работы к очному формату деятельности. Возвращение на рабочее место даже неисправимо ленивые встретили с радостью. Работа в удаленном режиме имеет свои преимущества, однако реальный мир всегда был прекрасен и неповторим. Сбылась мечта – просыпаться без будильника и с энтузиазмом идти, скорее, даже бежать, на работу, к «станку».

Возвращение к более-менее нормальной жизни, напоминало чем-то картину Рембрандта «Возвращение блудного сына». Если кто-то подзабыл картину, то пусть найдет её в Google и еще раз внимательно на неё посмотрит. На картине мы видим переход от тени к свету, который создает настроение оптимизма, придает уверенность в том, что все будет хорошо.

Однако, как говорят французы — revenons à nos moutons (вернемся к теме). Ослабление масочного режима привело к очередям к зубным врачам. Стоматологи стали нарасхват. Ведь, когда из-за вынужденного простоя все сбережения были проедены, те, у кого от советской стоматологии оставались золотые коронки, инвестировали их в продукты, необходимые для выживания в период карантина.

Горький опыт, приобретенный в период «пандемического экономического коллапса», показал, что можно выжить, например, питаясь лишь одной картошкой: вареной, жареной, толченой и т.д. Выяснилось, что блюда из картофеля весьма разнообразны. Если перечислить их все, это займет много времени. Назовем лишь некоторые из них: картошка по-деревенски в духовке, хэшбраун – американские картофельные оладьи, белорусские драники, тортилья (картофельная запеканка по-испански), картофельные чипсы, картофель фри, картофельная пицца, бомбейская картошка, плацинды из картошки, картофель «Буланжер», картофельные ленивые вареники и т.п. Таким образом, эксперимент удался: народ обогатил свои познания в области картофельной кулинарии. Вывод следующий: цены на картошку, хлеб и воду должны быть доступны для широких слоев населения во время пандемии коронавируса, чумы, оспы, холеры, тифа, лихорадки Эбола….

Как говорится – «голь на выдумку хитра». Изобретательность и нетрадиционные решения в стремлении выжить поражают. Знакомый парикмахер и массажистка в период карантина сами выучили и клиентов обучили азбуке Морзе: тук-тук! (кто там?), тук-тук-тук! (это я, почтальон Печкин). И выживать и умирать нужно красивым и ухоженным.

Азы конспирологии постигать пришлось всем, кто не мог работать в удаленном режиме. Так что, не было печали, так черти накачали: коэффициент выживаемости наших граждан существенно вырос.