Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Джидду обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Об этом в воскресенье, 24 июля сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

«Казахстан готов предложить особые условия и широкий спектр преференций для саудовских инвесторов в различных перспективных областях, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Стороны подтвердили намерение существенно увеличить взаимный товарооборот, и в ближайшее время правительства активизируют работу в этом направлении.

Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд назвал хорошим уровень отношений между двумя странами, при этом отметив широкие возможности для их дальнейшего укрепления и развития. Он подчеркнул необходимость наращивания активности в этом направлении.

Наследный принц сообщил о заинтересованности саудовских компаний инвестировать в аграрный сектор Казахстана. Это направление, по его словам, приобретает особую актуальность в условиях глобального продовольственного кризиса.

Токаев пригласил Мухаммеда бен Салмана посетить Казахстан с ответным государственным визитом. Наследный принц принял приглашение и заявил о готовности посетить страну, чтобы обсудить результаты реализации договоренностей.