Не было бы счастья, да несчастье помогло: помидоры на рынках продаются по манату за килограмм

Запрет «Россельхознадзора» на импорт азербайджанских томатов привел к существенному их удешевлению внутри страны. Цены на помидоры на столичных рынках опустились с 2 – 3 манатов до 1 маната – 80 гяпиков за килограмм.

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения с 10 декабря 2020 года, отмечается в сообщении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ. В ведомстве сообщили #, что неоднократно информировали Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики о систематических случаях выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в подкарантинной продукции, поставляемой на территорию Российской Федерации.

Запрет поставил местных производителей в затруднительное положение. Сейчас они работают на склад, не зная, когда возобновится экспорт. Но покупатели довольны понижением цен. Касаясь удешевления томатов на столичных рынках, руководитель НОО «Союз свободных потребителей» Эюб Гусейнов сказал в беседе с нами, что местный рынок не может полностью освоить объемы ориентированной на экспорт продукции.

«Сезон томатов закончился, поскольку население летом полностью использовало этот продукт для заготовок на зиму. Сейчас помидоры в таких объемах местному рынку просто не требуются и спрос, конечно, не так высок, как это бывает в сезон. Продавцы, экспортирующие этот продукт в Россию, не рискуют отправлять этот товар за границу, опасаясь, что его вернут. По этой причине они направляют продукт на местный рынок и предложение превысило спрос. Полагаю, под занавес декабря, перед Новым Годом, если российских рынок для азербайджанских томатов откроется, цены в Азербайджане, конечно же, возрастут», — говорит Гусейнов.

По мнению специалиста потребительского рынка, решение Россельхознадзора имеет больше политический характер:

«Наша организация расследовала этот вопрос. Россельхознадзор сообщает, что, якобы, неоднократно в течение нескольких месяцев предупреждало азербайджанскую сторону о наличии в нашей плодоовощной продукции томатной моли и восточной плодожорки. Однако это не соответствует действительности. По моей информации, несколько таких оповещений были отосланы российским ведомством в течение одного только дня – т.е. все это пытались представить, как неоднократные длительные обращения Россельхознадзора. Словом, политики в решении этой структуры больше, чем чего бы то ни было. В любом случае, от этого будут страдать в первую очередь интересы российских потребителей и наша организация защиты потребительских прав не может воспринимать это равнодушно».

Несмотря на то, что азербайджанские яблоки также охвачены запретом, цены на них в Азербайджане пока не упали. Кроме того, по имеющимся данным, азербайджанские аграрии планирует постепенный перенос парников на территорию Дагестана.

«Полагаю, удешевления яблок на местном рынке тоже не за горами, — утверждает Гусейнов. – В то же время было бы неплохо организовать склады для нашей плодоовощной продукции в Дагестане. Т.е. наше правительство и бизнес могли бы задуматься над такой возможностью, поскольку необходимо вести работу, открывать российский рынок для наших производителей. Думаю, Агентство продовольственной безопасности сделает все возможное в этом направлении. По моим сведениям, в агентстве работают над этой проблемой, изучают весь спектр вопросов для выхода из сложившейся ситуации».

Ведь основным рынком сбыта продукции ненефтяного сектора Азербайджана является Россия, при этом львиную долю национального экспорта составляет плодоовощная продукция, заметил специалист по сельскому хозяйству Фуад Ализаде. По его словам, решение о временном ограничении поставок в Россию азербайджанских томатов и яблок, принятое Россельхознадзором с 10 декабря, очевидно, причинит заметный урон экспорту ненефтяного сектора Азербайджана. Но, с другой стороны, в самом Азербайджане цены на томаты и яблоки ощутимо понизятся. По словам экономиста, томаты лидируют в ненефтяном экспорте Азербайджана. Так, в январе-октябре сего года экспорт томатов составил 173 миллиона долларов, что на 17,2% больше прошлогодних данных, отмечается в ноябрьском «Обзоре экспорта», опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

В целом же, по итогам десяти месяцев нынешнего года, экспорт продукции ненефтяного сектора экономики Азербайджана составил 1,444 миллиарда долларов, что на 8,2% отстает от показателей за аналогичный период 2019 года. Таким образом, на долю экспорта томатов в январе-октябре пришлось почти 12% от всего ненефтяного экспорта. На порядок меньше, чем томаты, принесли валюты в страну яблоки, говорит Ализаде. По итогам десяти месяцев этого года экспорт этих фруктов составил 51,191 тысячи тонн на 21,201 миллиона долларов, что на 27% и 26% соответственно меньше прошлогодних показателей, свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета АР.