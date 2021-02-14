Названы пугающие последствия коронавируса

По словам опрошенных, помимо таких общих симптомов, как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, они страдали от «пугающих» долгосрочных последствий — паралича, невралгии, боли в тестикулах, аппендицита, повреждения печени, а также припадков.