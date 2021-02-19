Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

На звание лучшего игрока претендуют Бруну Фернандеш, Мунас Даббур, Бруно Петкович, Гарет Бэйл.

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 2 гола в матче с «Реал Сосьедад» (4:0);

Мунас Даббур («Хоффенхайм») – 2 гола, 1 результативная передача и 1 незабитый пенальти в матче с «Мольде» (3:3);

Бруно Петкович («Динамо» З) – 2 гола в матче с «Краснодаром» (3:2);

Гарет Бэйл («Тоттенхэм») – 1 гол и 1 результативная передача в матче с «Вольфсбергом» (4:1).

Отметим, что победитель станет известен в результате голосования среди болельщиков на официальном сайте УЕФА.