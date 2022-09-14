По данным разных источников, Королева Великобритании Елизавета II была человеком привычки.

Известно, что монархиня вела активный образ жизни, несмотря на свой возраст. Она часто гуляла со своими любимыми собаками, которым после ее смерти ищут новых хозяев. Также она любила охоту, особенно на оленей.

Кроме того, она никогда не изменяла своим привычкам, которые и позволили ей продлить свою жизнь. Ее день начинался в 7:30. Вместо привычного для многих кофе она пила чай. Перед завтраком Королева обязательно принимала ванну, а после отправлялась за стол, где ей подавали овсяные хлопья, йогурт и тосты.

К слову, Елизавета II любила простые блюда. Например, рыбу или мясо с овощами. А вот картофель и макароны она не включала в свой рацион. Это помогало ей выглядеть в 96 лет максимум на 70.

Затем она приступала к работе — назначала встречи, ездила на разные мероприятия. Конечно, не обходилось и без чтения новостей, так как монархиня должна была быть в курсе всего, что происходит в мире.

А вот заканчивался ее день в 11 часов вечера. Тогда она укладывалась в постель и читала на ночь книги. (УНИАН)