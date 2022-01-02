Вероятность начала военного конфликта между Россией и НАТО оценивается как крайне малая, но в случае начала военных действий российская армия будет иметь некоторое преимущество на своей стороне. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил политолог Василий Кашин.

По словам эксперта, «Цирконы» и «Сарматы» станут «главными козырями» России на случай возможной войны с альянсом.

«…Армия России обладает значительным боевым опытом. У нас есть превосходство в отдельных видах вооружений — гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Циркон», «Сармат», «Авангард»,— отметил Кашин.

Эксперт особо выделил российский «Кинжал», который Запад называет «убийцей авианосцев», и ракетный комплекс «Авангард».

Кашин подчеркнул, что Москва и Вашингтон ищут решение для устранения имеющихся разногласий, и даже если компромисс не будет найден, ни одна из сторон не решится сделать первый шаг к открытому вооруженному противостоянию.