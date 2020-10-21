Названа дата проведения гонки «Формулы 1» в Азербайджане в 2021 году

Обнародован календарь чемпионата мира по «Формуле 1» в 2021 году.

Как передает издание Soymotor, в списке обозначена дата Гран-при Азербайджана.

Соревнование в Баку запланировано на 23-25 апреля.

Владелец коммерческих прав на «Формулу 1» Liberty Media заявил, что они близятся к завершению календаря нового сезона. На 2021 год запланировано 22 соревнования.

Будущий сезон может стартовать 14 марта в Бахрейне. Последнее соревнование года ожидается 5 декабря в столице ОАЭ Абу-Даби.

Не исключено, что календарь может претерпеть определенные изменения из-за пандемии коронавируса.(Report)