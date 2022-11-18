Уходящий спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отказалась от поста руководителя фракции Демократической партии в нижней палате американского парламента, но не стала говорить, кого будет поддерживать на эту должность, передает CNN. По информации телеканала, наиболее вероятным преемником политика в данный момент является конгрессмен от штата Нью-Йорк Хаким Джеффрис.

Как отмечается, различные представители Демпартии заявили о готовности поддержать избрание темнокожего политика на место Пелоси. В частности, кандидатуру Джеффриса уже одобрил лидер большинства демократов в палате представителей Стен Хойер.

«Мне совершенно ясно, что Хаким Джеффрис — это тот человек, за которого я буду голосовать, и за кого проголосует группа темнокожих в конгрессе», — сказал CNN конгрессмен от штата Огайо Джойс Битти.