Назван рекордный гонорар Пугачевой за корпоратив

За одно из своих выступлений на банкетах Алла Пугачева получила €400 тысяч (33,4 млн рублей), рассказал промоутер и генеральный директор компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов порталу kp.ru.

В среднем гонорар Пугачевой за выступление на празднике составлял €300-350 тысяч (25-29 млн рублей), заявил Морозов. Он добавил, что даже без выступления Пугачевой банкеты в зале торжеств «Сафиса» обходились арендаторам в среднем в 40 млн рублей.

При этом промоутер отметил, что в настоящее время Алла Пугачева не выступает на корпоративах, так как из-за пандемии интерес к подобным торжествам снизился.