Назван новый способ передачи коронавируса

Специалисты Медицинской школой Университета Джона Хопкинса, обнаружили, что в клетках поверхности глаза имеется не только белок ACE-2, который считается точкой входа для вируса, но и TMPRSS2 —фермент, который помогает проникновению вируса после связывания вирусного белка с ACE-2.

Отмечается, что присутствие ACE-2 и TMPRSS2 в одной и той же клетке является достаточным условием для того, чтобы вирус мог эффективно реплицироваться. Специалисты пришли к выводу, что клетки глазной поверхности не только подвержены заражению SARS-CoV-2, но и могут служить «резервуаром» для вируса.