Назван новый способ передачи коронавируса

 Ученые выяснили,  что глаза коронавирус может передаваться через слезную жидкость. Результаты соответствующего исследования опубликовано на портале MedRxiv.
Специалисты Медицинской школой Университета Джона Хопкинса, обнаружили, что в клетках поверхности глаза имеется не только белок ACE-2, который считается точкой входа для вируса, но и TMPRSS2 —фермент, который помогает проникновению вируса после связывания вирусного белка с ACE-2.
Отмечается, что присутствие ACE-2 и TMPRSS2 в одной и той же клетке является достаточным условием для того, чтобы вирус мог эффективно реплицироваться. Специалисты пришли к выводу, что клетки глазной поверхности не только подвержены заражению SARS-CoV-2, но и могут служить «резервуаром» для вируса.
| 2020-05-11T13:11:38+00:00 11 мая 2020, 14:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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