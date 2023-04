Команда бенчмарка AnTuTu представила рейтинг самых мощных смартфонов за март 2023 года, который возглавил свежий флагман Oppo Find X6 Pro. Об этом сообщает издание GizChina.

В тесте участвовала версия Find X6 Pro с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, а также процессором Snapdragon 8 Gen2. Устройство набрало 1,33 млн баллов, что и обеспечило ему первую строчку в топе.

На втором месте оказался Red Magic 8 Pro Plus c теми же характеристиками, который набрал только 1,31 млн баллов. Тройку лидеров замкнул OnePlus 11 c таким же процессором и теми же объемами памяти, но другим результатом – 1,3 млн баллов.

В топ-10 также вошли смартфоны Vivo X90 Pro Plus (1,29 млн баллов), Oppo Find X6 (1,29 млн баллов), iQOO 11 Pro (1,29 млн баллов), iQOO 11 (1,28 млн баллов), Redmi K60 Pro (1,28 млн баллов), Nubia Z50 Ultra (1,27 млн баллов), а также Xiaomi 13 (1,27 млн баллов).