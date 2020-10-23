Назван лучший антивирус для Windows

Windows Defender вместе с рядом других антивирусов был назван лучшим решением для ОС от Microsoft. Об этом сообщается на сайте немецкого агентства Av-Test, передает Lenta.ru.

Специалисты лаборатории провели тестирование программ для обнаружения вирусов и на основе нескольких показателей раскрыли лучшие из них. Максимальный рейтинг получили восемь продуктов, в том числе, и Windows Defender («Защитник Windows»). Также в список лучших программ по версии экспертов вошли AhnLab, Avira, F-Secure, G Data, McAfee, NortonLifeLock и «Антивирус Касперского».

Лучшие, по данным Av-Test, антивирусы получили максимальное количество баллов — 18. С точки зрения безопасности компьютера, влияния на производительность устройства и удобство использования программы оценили на шесть баллов. Остальные присутствующие в топе сервисы — Avast, AVG, Bitdefender и BullGuard — набрали по 17,5 балла и также были рекомендованы специалистами лаборатории к установке на компьютеры под управлением Windows.

«Защитник Windows» является встроенным в ОС от Microsoft антивирусом. В сентябре эксперты по кибербезопасности обнаружили в продукте лазейку для установки вредоносных программ. В частности, брешь в системе безопасности позволяла использовать командную строку MpCmdRun.exe для инсталляции неподтвержденных приложений.