Назначена дата проведения повторных выборов в Кыргызстане

ЦИК Кыргызстана назначил повторные выборы в парламент на 20 декабря, сообщил РИА Новости представитель комиссии.

«Центризбирком единогласно утвердил 20 декабря датой новых выборов», — сказал собеседник агентства.  По его словам, к голосованию начнут готовиться уже со среды, 21 октября.

В Кыргызстане 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли накануне. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий захватили здание законодательного органа, в котором располагается и президентская администрация. Пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб.

Впоследствии премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку, а ЦИК аннулировал итоги выборов.

Президент Сооронбай Жээнбеков 15 октября он ушел в отставку. После этого ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.

| 2020-10-21T10:13:36+04:00 21 октября 2020, 11:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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