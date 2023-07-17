Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов назначил себе еще одного советника.

Как сообщает # со ссылкой на ЦБА, им стал Шахин Махмудзаде.

Таким образом, число советников председателя достигло трех.

Ш.Махмудзаде начал свою карьеру в 2016 году в Департаменте денежно-кредитной политики ЦБА, с 2018 года занимал должность главного специалиста отдела управления рисками кредитного рынка и ликвидности Департамента управления рисками ОАО Paşa Həyat Sığorta, в 2020 году возглавил отдел, с 2021 года работал директором департамента, а с этого месяца присоединился к команде ЦБА.