Назначен новый директор офиса АБР в Азербайджане

В азербайджанский офис Азиатского банка развития (АБР) назначен новый директор.

Об этом сообщили в АБР.

Новым директором офиса АБР в Азербайджане назначена Кендис МакДэйган, она приступила к исполнению своих обязанностей с января 2021 года.

До назначения в Азербайджан МакДэйган возглавляла офис АБР в Кыргызстане.

Она сменила на этом посту Наримана Маннапбекова, который руководил азербайджанским офисом с 2016 года.

Отметим, что с 1999 года АБР в рамках сотрудничества с Азербайджаном выделил стране средства в объеме 4,4 миллиарда долларов.

| 2021-01-07T11:07:29+04:00 7 января 2021, 12:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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